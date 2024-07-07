Belediye ilköğretim mezunu 170 personel alımı yapıyor

Keçiören Belediyesi, Gıda Tüketim Malları Pazarlama Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde 130 Beden İşçisi (Genel) ve 40 Ağır Vasıta Şoförü olmak üzere toplamda 170 personel alımı yapacağını duyurdu.

BAŞVURU ŞARTLARI:

Affa uğramış olsa da belirli suçlardan mahkum olmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Görevin yapmasına engel teşkil edebilecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması

Ankara ili Keçiören ilçesinde ikamet etmek

İlköğretim mezunu olmak

Askerlikle ilişiğinin bulunmaması

Vardiyalı olarak Keçiören ilçesi içinde ve dış mekanda çalışmaya engel bir durum olmaması

GEREKLİ BELGELER:

Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

Diploma aslı ve fotokopisi

Adli Sicil Kaydı

Askerlik ile ilgili ilişik gösterir belge

Adaylar başvurularını 9 Temmuz 2024 tarihine kadar elektronik ortamda İŞKUR hizmet noktalarında veya Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi aracılığıyla yapabilirler.