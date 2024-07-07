Belediye ilköğretim mezunu 170 personel alımı yapıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Belediye ilköğretim mezunu 170 personel alımı yapıyor

Ankara Keçiören Belediyesi, çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 170 yeni çalışanın işe alınacağını açıkladı.

Keçiören Belediyesi, Gıda Tüketim Malları Pazarlama Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde 130 Beden İşçisi (Genel) ve 40 Ağır Vasıta Şoförü olmak üzere toplamda 170 personel alımı yapacağını duyurdu.

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BAŞVURU ŞARTLARI:

  • Affa uğramış olsa da belirli suçlardan mahkum olmamak
  • Kamu haklarından mahrum olmamak
  • Görevin yapmasına engel teşkil edebilecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmamak
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması
  • Ankara ili Keçiören ilçesinde ikamet etmek
  • İlköğretim mezunu olmak
  • Askerlikle ilişiğinin bulunmaması
  • Vardiyalı olarak Keçiören ilçesi içinde ve dış mekanda çalışmaya engel bir durum olmaması

GEREKLİ BELGELER:

  • Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Diploma aslı ve fotokopisi
  • Adli Sicil Kaydı
  • Askerlik ile ilgili ilişik gösterir belge

Adaylar başvurularını 9 Temmuz 2024 tarihine kadar elektronik ortamda İŞKUR hizmet noktalarında veya Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi aracılığıyla yapabilirler.

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