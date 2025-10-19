Belediye-İş Sendikası Balıkesir 1 No’lu Şube1.Olağan Genel Kurulu, büyük bir coşkuyla Onhann Termal Otel’de gerçekleştirildi. Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul’un da katıldığı Genel Kurula; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, CHP Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin, CHP Karesi İlçe Başkanı Yücel Erişen, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde görev yapan daire başkanları ve sendika temsilcileri büyük ilgi gösterdi.



AHMET AKIN: KUTSAL GÖRÜYORUM

Emekçinin ve emeğin yanında yer alan bir anlayışla yol yürüdüklerini vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Tüm hemşehrilerimizin ve personelimizin haklarına sahip çıkıyoruz. Kuvayımilliye şehri Balıkesir’de, birlik ve beraberlikten beslenmeyi kendine şiar edinmiş bir yönetim anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. O yüzden sendikaların var olması ve oradaki mücadelelerin verilmesini de kutsal görüyorum. Bu yolda emek veren başta Genel Başkanımız Nihat Yurdakul olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 1. Olağan Genel Kurulunuzun da tüm emekçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. En büyük arzumuz ve isteğimiz tüm ekibimizle birlikte sizlerin ve ailelerinizin huzurlu ve mutlu olması. Emanetinize sahip çıkan bir belediye başkanı olarak bu emanetin en büyük sahibi ‘Balıkesir Takımı’ dediğim sizlere, verdiğiniz destekler için ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.