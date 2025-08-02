Belediye işçisini kör eden mola

Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'nde 37 yaşındaki B.P. kayınpederi ile balkonda alkol almaya başladı. Seslerden rahatsız olan komşularının uyarısına tepki gösteren B.P.'yi fark eden mahalle bekçileri de şahsı uyarırken, B.P. evde bulunan av tüfeği ile ateş açtı.

Bu sırada evin yakınında çalışan belediye işçisi evli 1 çocuk babası 28 yaşındaki Hidayet Z., gözüne ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralı Hidayet Z. ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi B.P. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede tedavisi devam eden Hidayet Z., "Ekmeğimizi kazanırken kör kurşun mağduru olduk. Sağ gözümden oldum, sağ gözüm gitti şu anda. Olay günü mola saatinde oturuyordum kulübemizde. Bağırma sesleri oldu, bekçiler uzaklaştılar biz de uzaklaştık. Sonra biz uzağa oturduk. Mola saatinde olduğumuz için sadece şahsın küfürlerini duyuyordum" dedi.

Hidayet Z., "Bir müddet sonra bir el ateş edildi ve av tüfeğiyle direkt bize doğru ateş edildi. Yüzümde ateş hissettim, gözüme bir şey çarptı. O esnada biz zaten elimizdeki her şeyi bırakıp kaçtık. Ondan sonra baktım gözümden yaralanmışım ve gözüm kanıyordu. Ambulansla hastaneye geldik. Ameliyat oldum. Şu anda gözümün biri görmüyor. Sağ gözüm hiç yok, sağ tarafı görmüyor. Artık Allah'ın takdiri ilerleyen zamanda görür görmez onu Allah bilir" diye konuştu.