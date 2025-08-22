Belediye konserinde koltuklar boş kaldı, Çerçioğlu suçu Fenerbahçe’ye attı

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserde koltukların boş kalması gündemdeki yerini koruyor. CHP’den AKP’ye geçen Büyükşehir Belediyesi Başkanı Çerçioğlu ise suçu Fenerbahçe’ye attı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den AKP’ye geçişi sadece parti içinde değil Aydın’da da büyük tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar Çerçioğlu’na adeta öfke kusarken son yaşananlar tepkinin boyutunu gözler önüne serdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Efeler’e bağlı Çeştepe Mahallesi’nde düzenlediği halk konserinde koltuklar boş kaldı. Konsere neredeyse kimsenin gitmemesi Çerçioğlu’nun kentte nasıl yalnızlaştığını ortaya koydu.

Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem olurken Çerçioğlu’nun yanıtı boş koltuklardan daha çok ilgi çekti.

Gazeteci Sinan Burhan’a konuşan Çerçioğlu, “Vatandaşlarımız konsere Fenerbahçe–Benfica maçı nedeniyle katılamadı. Aydın halkıyla kimse aramıza giremez" dedi.

