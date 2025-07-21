Belediye korsan şezlong avına çıktı

İzmir, Menderes Belediyesi, korsan şezlonglara ilişkin toplatma ve ceza işlemi uyguladı. Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sahil şeridi boyunca ani denetimler yaparak korsan kullanımı tespit ediyor. Duruma anında müdahale edilerek şezlonglara el koyuluyor.

KORSAN ŞEZLONGA ASLA GEÇİT YOK

Konuyla ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Ekiplerimizle yaptığımız ani denetimler ile usulsüz kullanımları anında tespit edip işlem yapıyoruz. Bu konuda kimseye göz açtırmayacağız. Gereken uyarılara uymayan herkes cezalandırılacak. Plaj işletme belgesi olan işletmeler haricinde hiç kimse şezlong koyamayacak. Korsan şezlonga asla geçit yok. Halktan haksız kazanç elde eden herkesin karşısındayız. Vatandaşlarımız rahatlıkla tatilini yapabilir, gördükleri korsan kullanımı bize bildirebilirler” dedi.