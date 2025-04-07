Belediye meclisi birbirine girdi! 'Atatürk'e hakaret' kavgası!

Trabzon'da CHP’li Ortahisar Belediyesi'nin Nisan ayı oturumu bugün başladı.
CHP Meclis Üyesi Serdar Çebi, gerçekleştirdiği konuşmada AKP’li Ufuk Hoş'un sosyal medya paylaşımını okuyarak, "Atatürk'e hakaret edemezsin" ifadelerini kullandı.
Çebi'nin sözlerinden sonra konuşmak isteyen AKP’li Ufuk Hoş'un, Başkan Kaya'ya "edepsizlik yapmayın başkanım" ifadesinin ardından meclis salonunda tartışma çıktı.
“HADSİZ NE KONUŞTUĞUNA DİKKAT ET"
Meclis üyelerinin ayağa kalktığı tartışmada Başkan Kaya, Ufuk Hoş'a, "Edepsizliği sen yapıyorsun. Hadsiz ne konuştuğuna dikkat et" ifadelerini kullandı.
Mecliste yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken, AKP ve CHP meclis üyelerinin araya girmesiyle kavga son buldu.