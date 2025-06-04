Belediye Meclisi'nde ‘cemaate yurt tahsisi’ kavgası! Üyeler birbirine girdi...

Bir cemaate tahsis edilen yurt yeri kentte gündem olmuş, bazı sivil toplum kuruluşları, yurt yerinin cemaate verilmesine itiraz etmişti.

Edirne Belediye Meclisinin ayın ilk toplantısında sivil toplum kuruluşlarının itirazı reddedildi. Meclis üyeleri ve bazı protestocular arasında gergin anlar da yaşandı. Bazı protestocular Başkan Filiz Gencan Akın’ı cesaretsizlikle suçladı. Akın, protestocuya, “Siz benim cesaretimi asla sorgulayamazsınız. Benim bu Edirne için yaptıklarımı siz sorgulayamazsınız” cevabını verdi.

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“BEĞENMEYENLER GİDER DAVALARINI AÇARLAR”

Başkan Akın, toplantıda yaptığı açıklamada, karar verme sürecinde demokratik kitle örgütleriyle beraber hareket edildiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

Almış olduğumuz kararlar doğrultusunda endişelerini bize ilettiler. Biz de kendilerine gerekçelerimizi açıkladık. Bu yönde itirazlarını sundular. Az önce meclisten geçirmiş olduğumuz karar İmar Komisyonu, Hukuk İşleri tarafından değerlendirildi ve itirazlar reddedildi. Bazı sivil toplum örgütlerimiz davalarını açtılar. Kararlarımızı alırken tamamen bağımsız ve hiçbir kişiye özel karar üretmeksizin kararlar veriyoruz. Bu kararlar birilerini üzebilir, birilerini sevindirebilir. Bizim için şahısların, kurumların bir değeri yok. Hukuk engeli yoksa komisyon kararını verir, meclis oylar. Ben protestoya hiçbir şey demiyorum. Protesto şubat ayında da belediyemizin önünde gerçekleşti. Bunu da saygıyla karşılıyorum. Buradaki hareket tarzını kesinlikle tasvip etmiyorum. Keşke paydaşlar burada kalsalardı, bizleri dinleselerdi. Kaldı ki, biz bu kararı üretirken şikayetlerini anlattıklarında da kendilerine gerekli cevapları verdik.