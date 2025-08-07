Belediye Meclisinde ortalık karıştı! AKP CHP gerginliği

Burdur'da AKP İl Başkanı Mustafa Özboyacı, geçtiğimiz günlerde teslimi yapılan ve kullanılmaya başlanan Kurna TOKİ konutları ve yeni inşa edilecek diğer konutlarla ilgili medya temsilcilerine bilgi verdi.

Açıklamalar sırasında belediyenin bu bölgede altyapı çalışmaları konusunda üzerine düşeni yapmadığını belirtmesi üzerine CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, AKP İl Başkanı Mustafa Özboyacı ve iki partinin Belediye Meclis üyeleri arasında sosyal medyada polemikler yaşandı.

Sosyal medya hesaplarında birbirlerine ağır suçlamalarda bulunan taraflar arasındaki gerilim bugün Halı Sarayı Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda düzenlenen Ağustos ayı meclis toplantısına yansıdı.

Toplantıda Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in AKP İl Başkanı ve meclis üyelerinin paylaşımlarına belediyeyi ilgilendiren konular hakkında yanıt vermek istediği sırada AKP'li Meclis Üyesi Fatıma Küçükkaplan'ın bu açıklamanın yerinin burası olmadığını ve açıklamaları dinlemek istemediğini söylemesi üzerine tartışma çıktı.

Belediye Başkanı Ercengiz meclis üyesini salondan çıkabileceğini söyleyip zabıta görevlilerine "Hanımefendiye yardımcı olur musunuz" demesinin ardından Küçükkaplan dışarı çıkmayınca CHP Grup sözcüsü Ali Say ayağa kalkarak AKP’li üyenin üzerine yürümesiyle gerilim arttı.

Ali Say, bir diğer CHP'li meclis üyesi tarafından kolundan tutularak geri çekilip sakinleştirilmeye çalışılırken, AKP'li meclis üyeleri salonu terk etti. Başkan Ercengiz ise toplantıya ara verdi.