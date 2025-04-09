Belediye meclisinde tansiyonu yükselten İmamoğlu tartışması: Çok konuşulacak Kadir Topbaş örneği

Polatlı Belediye Meclisi'nin Nisan ayı oturumu, yerel sorunların ön planda olması beklenirken Türkiye'nin siyasal gündemini yansıtan sert tartışmalara sahne oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve protestolarda gençlerin gözaltına alınması üzerine başlayan söz düellosu, meclisteki tansiyonu yükseltti.

Polatlı Postası’ndan Büşra Çinkaya Doğan’ın aktardığı habere göre Polatlı Belediye Meclisi’nin Nisan ayı ilk toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve sonrasında düzenlenen protestolarda 300’den fazla gencin tutuklu bulunması konusuyla ilgili yapılan konuşmalar nedeniyle gerilimli geçti. Toplantıda ilk olarak söz alan AKP Meclis Üyesi Zekai Kaya, belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalara değinerek, hükümete yönelik eleştirilerin bir kaos kampanyasına dönüştüğünü söyledi. Kaya'nın bu sözleri CHP sıralarından tepki gördü. CHP'li meclis üyeleri, protestolara katılan gençlerin topluca tutuklanmasını eleştirerek, adaletsizlik vurgusu yaptı.

Gerginliğin artması üzerine Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya araya girerek, mecliste siyasi tartışmalardan kaçınılması gerektiğini hatırlattı. Başkan Yıldızkaya'nın sözlerinin ardından kürsüye çıkan CHP’li Meclis Üyesi Tufan Bural, tutuklamaların ve yolsuzluk iddialarının adalet terazisinde eşit şekilde ele alınmadığını savundu.

AKP’Lİ ÜYEDEN 15 TEMMUZ HATIRLATMASI

AKP grubu adına konuşan Meclis Üyesi Zekai Kaya, tartışmaya yol açan konuşmasında şunları söyledi: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyelerde yürütülen soruşturmalar ve bu sürece destek olmak yerine, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti suçlayarak ülkemizi bir kaos ve şiddet girdabına sürüklemek isteyen bir kampanyaya şahit oluyoruz. Yerli ve millî markalarımıza karşı boykot çağrıları yapılmakta, ekonomik saldırılar düzenlenmekte ve güvenlik güçlerimize yönelik saldırılara kadar varan eylemler sergilenmektedir. Maalesef, bağımsız yargı kararlarına saygı duymak yerine bunları eleştiren, milletin kutsal değerlerine zarar vermekten çekinmeyen bir anlayışla da karşı karşıyayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın merhume annesine dahi hakaret edecek kadar seviyesizleşen bazı çevreler olduğunu üzülerek görmekteyiz. Bu kifayetsiz zihniyetin; 28 Şubat sürecinde, Gezi olaylarında ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi bugün de demokrasimize, hukuka ve millet iradesine kastettiğini görüyor ve bu zihniyete karşı mücadelemizde asla taviz vermeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Bu toprakların son ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin izzetini, milletimizin birliğini ve dirliğini hedef alan her türlü saldırıya karşı, dün olduğu gibi bugün de mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

BELEDİYE BAŞKANINDAN SÜKUNET ÇAĞRISI

Daha sonra tartışmaya müdahale eden Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya; “Daha önceki bir meclis toplantısında, Polatlı Belediyesi’nde siyasi içerikli konuşmalar yapılmaması gerektiğini söylemiştik. Bizim asli görevimiz bu şehrin insanlarına hizmet etmektir. Kafamızı Polatlı’ya çevirmeli, yorumlarımızı da buna göre yapmalıyız. Bu konuda daha önce mutabakata da varmıştık. Ancak şimdi çıkıp bu şekilde konuşursanız, başkaları da başka şekilde cevap verir. Ortamı germeye, Polatlı Belediyesi’nin sükûnetini bozmaya kimsenin hakkı yok. Zaten bu olaylar kamuoyunun önünde gerçekleşiyor. Burada kimse kimseyi ikna etmeye çalışmasın. Zaten olay yargıya taşındı, gerekli karar verilecektir. Ancak Polatlı gibi bir yerde, bu tür sert söylemlerle meclisi ve ortamı germenin hiçbir anlamı yoktur. Ben daha önce de bu konuda tavrımı ortaya koymuştum, bu da kayıt altındadır. Ancak sen her zamanki gibi olayı provoke ettin, problem değil. Ama unutmayalım ki hepimiz bu şehre hizmet için buradayız. Bunlar bizim gündemimiz değil, bu şehrin başka başka sorunları var, onları konuşalım.” diye konuştu.

“KADİR TOPBAŞ DA BİR GECEDE GÖREVDEN ALINDI”

CHP'li Meclis Üyesi CHP'li Meclis Üyesi, tutuklamaların adaletsiz olduğunu savunarak, yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma açılmamasını eleştirerek şunları söyledi: “Biz bütün bu protestoları yasal sınırlar içinde gerçekleştirdik. İçeride birkaç kendini bilmez kişinin yaptıklarını bahane ederek, herkesin üstünü çizemezsiniz. Bu konuyu Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak kabul etmemiz mümkün değildir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu bir gecelik operasyonla Silivri zindanlarına gönderildi. Aynı şekilde, Kadir Topbaş da bir gecede görevden alındı. Peki, 123 dosyayla ilgili iddialar ne oldu? Neden üzerine gidilmedi? 26-27 yaşındaki bir kişinin Ankara’nın yarısına sahip olması meselesi ne oldu? Herkes her şeyi biliyor. Ne kadar duyarlı olduğunuzu, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu'nda da, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu'nda da, ailelerinden tanıdığım kişiler aracılığıyla biliyorum. Ama artık bu konuların üzerine samimiyetle gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın, biz burada bir şeyleri suçlamak için değil, gerçekleri konuşmak için bulunuyoruz. Rica ediyorum; 101 dosya var, bunlardan bir tanesi neden önümüze gelmiyor? Neden hiçbir soruşturma açılmıyor? Hiçbir AK Partili belediye başkanı neden gece saat 4’te evinden alınmıyor?''