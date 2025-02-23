Belediye otobüsünün çarptığı motosikletli öldü

Kaynak: DHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde belediye otobüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü 30 yaşındaki Aykut Safa Özşahin yaşamını yitirdi. Kaza anı, otobüsün kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.30 sularında Çerkezköy- Çorlu karayolunun Kızılpınar yakınlarında meydana geldi. Suat M. yönetimindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait 59 AKE 453 plakalı toplu taşıma otobüsü, Aykut Safa Özşahin’in kullandığı motosiklete çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuryelik yaptığı öğrenilen Özşahin’in cansız bedeni, Çerkezköy Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Polis, otobüs sürücüsü Suat M.’yi gözaltına aldı.

Otobüsün kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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