Belediye otobüsünün üzerine ağaç devrildi!

Kaynak: İHA
Belediye otobüsünün üzerine ağaç devrildi!

Denizli'de sağanak ve fırtınanın etkisiyle belediye otobüsünün üzerine ağaç düştü. Yolcu indirme bindirme sırasında yaşanan olayda yolcular panikle kaçıştı.


Denizli'de saat 17.00 sıralarında etkili olan yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış ve fırtına ile birlikte Merkezefendi ve Pamukkale ilçe merkezleri ile kırsal mahallerde su baskınları yaşandı. Fırtınadan dolayı bazı noktalarda ağaçlar devrildi.

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Pamukkale ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında yolcu indirme ve bindirme yapmak üzere durakta duran belediye otobüsünün üzerine ağaç düştü. Otobüsün içinde panik yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarıya attı.

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Herhangibi yaralanan olmazken ağaç devrilmesi sonucunda otobüste hafif maddi hasar meydana geldi.

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