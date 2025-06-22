Belediye personeli tavla turnuvasında mücadele etti

Tepebaşı Belediyesi'nin personele yönelik düzenlediği tavla turnuvası sona erdi. Turnuvanın final müsabakalarına katılan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, katılımcıların heyecanına ortak oldu.

Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Museum the Rising iş birliğiyle personele yönelik düzenlenen tavla turnuvası sona erdi. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda yapılan turnuvaya 32 kişi katıldı.

Finallere Kültür İşleri Müdürlüğü personeli Alican Ergölen, Meclis Üyesi Yusuf Kızıldağ, Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Faruk Efe ve Spor İşleri Müdürlüğü personeli Semih Tarakotlar kaldı. Finalde ise Alican Ergölen birinci, meclis üyesi Yusuf Kızıldağ ise ikinci oldu.

Ataç ise final müsabakalarında katılımcıları yalnız bırakmadı. Finale kalan her bir katılımcıyı tebrik eden Ataç, bu tür etkinliklerin motivasyona da etkisinin büyük olduğunu belirterek dönem dönem devam edeceğini bildirdi.