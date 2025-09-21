Belediye sadece 30 gün süre tanıdı Bu plaka sahipli araçlar dikkat

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, altı aydan uzun süre trafikten çekilip, kullanım haklarını kaybetmiş servis ve taksi plaka sahiplerine çağrı yaptı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Resmi internet sitesinde yapılan duyuru tarihinden itibaren plaka sahiplerinin 30 gün içinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı'mıza başvurmaları gerekmektedir" denildi.

"S" VE "T" PLAKLILARA UYARI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, il sınırları içerisinde gerçekleşen faaliyetlerden servis “S” plaka ve ticari taksi “T” plakası arz/talebinin ölçülmesi ve mezkur plakalarla ilgili durum tespitlerinin yapılması amacıyla başvuru işlemlerinin kısa sürede tamamlanması gerektiği konusunda plaka sahiplerini uyardı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “UKOME'nin 2025-224 sayılı kararıyla plaka sahiplerinin durumlarını tespit etmek, arz-talep dengesini ölçmek ve ilgili yönetmelik maddelerini değerlendirmek amacıyla bir başvuru süreci başlatılmıştır.

Bu kapsamda, resmi internet sitesinde yapılan duyuru tarihinden itibaren plaka sahiplerinin 30 gün içinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı'mıza başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgilere plaka sahipleri daire başkanlığımızdan ulaşabilecektir.” ifadelerine yer verildi.