Belediye ‘Yapılamaz’ denileni yaptı! Öğrenciler sevinçten havalara uçtu: Ulaşım 1 TL oldu

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Belediye ‘Yapılamaz’ denileni yaptı! Öğrenciler sevinçten havalara uçtu: Ulaşım 1 TL oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe-Akyaka hattında öğrenci biniş ücretini 1 TL yaptı. Sevinçle karşılanan bu kararla, öğrencilerin sosyal yaşama katılımının artırılması amaçlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi, Ahmet Aras başkanlığında Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde toplandı. Toplantıda çok sayıda gündem maddesi ele alındı.

belediye-yapilamaz-denileni-yapti-ogrenciler-sevincten-havalara-uctu-ulasim-1-tl-oldu-yenicag-5.jpg

Başkan Aras, öğrencilerin sık kullandığı Menteşe-Akyaka hattında indirimli ulaşım hakkı olan öğrencilerin biniş ücretinin 1 TL olması önerisini meclise sundu. Öneri, meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.

Ünlü vakıftan öğrencilere büyük müjde. 80 milyonluk burs için kayıtlar başlıyorÜnlü vakıftan öğrencilere büyük müjde. 80 milyonluk burs için kayıtlar başlıyor

belediye-yapilamaz-denileni-yapti-ogrenciler-sevincten-havalara-uctu-ulasim-1-tl-oldu-yenicag-4.jpg

Öğrencilerin sevinçle karşıladığı bu kararla, Menteşe-Akyaka hattında toplu taşıma kullanan ve indirimli ulaşım hakkına sahip öğrencilerin sosyal yaşama daha fazla katılım sağlaması amaçlanıyor.

belediye-yapilamaz-denileni-yapti-ogrenciler-sevincten-havalara-uctu-ulasim-1-tl-oldu-yenicag-3.jpg

BAŞKAN ARAS, ÖĞRENCİLERE MÜJDEYİ VERDİ

Öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmayı, eğitimlerine destek olmayı ve sosyal yaşamlarına katkı sunmayı öncelikleri olarak belirlediklerini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla’mızda öğrencilerimize belli güzergahlarda 1 TL uygulamasını başlatmıştık. Menteşe-Akyaka güzergahını öğrencilerimiz çok yoğun kullanıyor. Öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine Menteşe-Akyaka güzargahında 1 TL uygulamasını hayata geçirmeye karar verdik" dedi.

Öğrenci ve velilere yaz tatili müjdesi! Okuların 20 Haziran'da kapanacağı açıklanmıştı. Tatil planınızı buna göre yapınÖğrenci ve velilere yaz tatili müjdesi! Okuların 20 Haziran'da kapanacağı açıklanmıştı. Tatil planınızı buna göre yapın

belediye-yapilamaz-denileni-yapti-ogrenciler-sevincten-havalara-uctu-ulasim-1-tl-oldu-yenicag-2.jpg

Başkan Taban’dan öğrencilere müjde!Başkan Taban’dan öğrencilere müjde!

Son Haberler
Büyük yarış: Hedefte Serdar Adalı var!
Büyük yarış: Hedefte Serdar Adalı var!
17 yaşındaki genç kızdan 10 gündür iz yok!
17 yaşındaki genç kızdan 10 gündür iz yok!
Sakarya’da yürek yakan kaza! Traktörün altında can verdi
Sakarya’da yürek yakan kaza! Traktörün altında can verdi
Karaciğer sağlığının gizli kahramanları olan 10 besin ortaya çıktı
Karaciğer sağlığının gizli kahramanları olan 10 besin ortaya çıktı
İsrail'den yeni saldırı dalgası! Tebriz ve Şiraz vurdu
İsrail'den yeni saldırı dalgası! Tebriz ve Şiraz vurdu