Belediye ‘Yapılamaz’ denileni yaptı! Öğrenciler sevinçten havalara uçtu: Ulaşım 1 TL oldu

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi, Ahmet Aras başkanlığında Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde toplandı. Toplantıda çok sayıda gündem maddesi ele alındı.

Başkan Aras, öğrencilerin sık kullandığı Menteşe-Akyaka hattında indirimli ulaşım hakkı olan öğrencilerin biniş ücretinin 1 TL olması önerisini meclise sundu. Öneri, meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.

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Öğrencilerin sevinçle karşıladığı bu kararla, Menteşe-Akyaka hattında toplu taşıma kullanan ve indirimli ulaşım hakkına sahip öğrencilerin sosyal yaşama daha fazla katılım sağlaması amaçlanıyor.

BAŞKAN ARAS, ÖĞRENCİLERE MÜJDEYİ VERDİ

Öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmayı, eğitimlerine destek olmayı ve sosyal yaşamlarına katkı sunmayı öncelikleri olarak belirlediklerini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla’mızda öğrencilerimize belli güzergahlarda 1 TL uygulamasını başlatmıştık. Menteşe-Akyaka güzergahını öğrencilerimiz çok yoğun kullanıyor. Öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine Menteşe-Akyaka güzargahında 1 TL uygulamasını hayata geçirmeye karar verdik" dedi.

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