Belediye yetkileri bakanlığa devrediliyor. AKP'den tartışmalı yasa teklifi

AKP, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu yeni yasa teklifiyle, köy kanununda ve çeşitli mevzuatlarda değişiklik yapmayı amaçlıyor. Teklif, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na önemli yetkiler verilmesini içeriyor.

Yasa teklifi, belediyelerin kentsel dönüşüm projelerindeki yetkilerini kısıtlıyor ve bu yetkilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na devredilmesi öngörülüyor.

Uzmanlar, düzenlemeyi “yetki gaspı” olarak nitelendiriyor. Belediyelerin tüm yetkilerini kısıtlamayı amaçlayan bu düzenleme, özellikle yerel yönetimlerin bağımsızlığını zedeleyebileceği ve merkeziyetçi bir yapıyı pekiştirebileceği gerekçesiyle büyük tartışmalara yol açtı.

BELEDİYELERİN YETKİLERİ BAKANLIĞA DEVREDİLİYOR

Yasa teklifinin içinde yer alan maddelerden biri, "Belediye Kanunu’nun 73 üncü maddesi kapsamındaki uygulamalara ilişkin kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilanı ile Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamındaki yenileme alanı ilanına ilişkin gerekli hazırlık işlemlerini yürütür" şeklinde belirtiliyor. Yapılan bu düzenleme, belediyelerin kentsel dönüşüm projelerindeki yetkilerini kısıtlayarak, bu yetkilerin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına aktarılmasını amaçlıyor.

“KURNAZCA BİR DÜZENLEME”

Avukat Doğan Erkan, yapılan bu düzenlemeye "kurnazca" dedi. Erkan, "Hazırlık işlemlerinin neler olduğu düzenlemede belirsiz olduğundan, yetki karmaşasına ve yetki gaspına yol açabilecek bir düzenleme. Bu düzenleme ile belediyenin yetkisini ‘hazırlık işlemleri’ adı altında bakanlığa bağlı kuruluşa kaydırma girişimlerini pratikte yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı. Erkan, söz konusu düzenlemeyi daha da eleştirerek, "Kanunilik ilkesinin koşulları ve unsurları olan belirlilik ilkesine ve öngörülebilirlik ilkesine uymayan bir düzenleme bu haliyle" olduğunu belirtti.

YASA TEKLİFİNE YÖNELİK TEPKİLER YÜKSELİYOR

Yeni yasa teklifi, özellikle CHP’li belediyelerin artan sayısıyla beraber, yerel yönetimlerin yetkilerine yönelik ciddi endişelere sebebiyet verdi. Erkan, düzenlemenin yerel yönetimlerin bağımsızlığını tehdit ettiğini ve merkeziyetçi bir yaklaşımı pekiştirdiğini söyledi. Bu düzenlemenin, yerel yönetimlerin özerkliğini zayıflatarak merkezi idarenin kontrolünü artıracağı ifade ediliyor.