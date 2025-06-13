Belediyecilik tarihinde bir ilk: CHP’li Meclis Üyesi, kadına şiddetten uzaklaştırma aldı!

Bahçelievler Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi F. A, bir kamu görevlisine yönelik baskı, tehdit ve usulsüz işlem dayatması nedeniyle mahkemeden uzaklaştırma kararı alan ilk yerel yönetim temsilcilerinden biri oldu.

İddiaya göre F.A, belediye personelinden resmi bir evrakı kendi yerine imzalamasını istedi. Görevli kadın çalışan, işlemin açıkça yasalara aykırı olduğunu belirterek imza atmayı reddedince, F.A bu defa tehdit ve baskı dozunu artırdı. “Ben meclis üyesiyim, müdürün beni aramazsa belediyeye gelip gerekeni yaparım” diyerek çalışanı sindirmeye kalkıştı.

Yaşanan bu skandal sonrası psikolojik şiddete uğrayan kadın personel mahkemeye başvurdu. Küçükçekmece 1. Aile Mahkemesi, belediye meclis üyesi sıfatını kullanarak kamu görevlisine baskı kurmaya çalışan F.A. hakkında 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkardı.



Karara göre F.A, mağdur çalışana yaklaşamayacak, iletişim kuramayacak ve rahatsız edemeyecek. Mahkeme ayrıca, karara uymaması halinde F.A’nın doğrudan zorlama hapsine alınacağını hükme bağladı. Kararın bizzat kolluk kuvvetleri tarafından derhal tebliğ edilmesine karar verildi. Belediye çalışanları ise, yerel yönetimlerde bir meclis üyesinin usulsüz talep ve tehdit nedeniyle mahkemeden uzaklaştırma kararı almasının belediyecilik tarihinde ender görülen bir örnek olduğunu vurguladı.