Belediyede çalışan robot intihar etti. Kendini merdiven boşluğuna bıraktı

Güney Kore'de bir robot yoğun iş temposuna dayanamayarak intihar etti. Kendisini merdiven boşluğuna atan robot bir süre sonra hareketsiz kaldı.

Uzak doğu ülkelerinde yaygın olarak kullanılan robotlar, ağır çalışma şartları karşısında güçlük çekiyor.

Son olarak sabah 9 akşam 5 mesaisinde çalışan bir robot ağır çalışma temposuna daha fazla dayanamayarak kendini merdiven boşluğuna bıraktı.

İNTİHAR ETTİ

Gumi şehrinin belediyesinde çalışan bir robot, kendini bir merdiven boşluğundan aşağı attı.

Robot daha sonra çalışanlar tarafından hareketsiz halde bulundu.

Binadaki diğer robotlara göre daha fazla iş yükü bulunduğu belirtilen robotun intihar ettiğine yönelik haberlerle birlikte konu ülkenin gündemine oturdu.

DENGESİZ DAVRANIŞLAR SERGİLİYORDU

Kaliforniya merkezli bir şirket olan Bear Robotics tarafından üretilen robotun parçaları, belediye meclisi yetkilileri tarafından hızla toplanarak analize gönderildi ancak robotun bu dengesiz davranışının nedeni hâlâ belirsizliğini koruyor.

Robotun bir çalışan kartının bile olduğu vardı ve tıpkı diğer çalışanlar gibi sabah 9'dan akşam 4'e kadar çalıştığı belirtildi.

AĞIR İŞ YÜKÜ SONUNU GETİRDİ

Gumi şehrinin belediyesinde çalışan bir robot, kendini bir merdiven boşluğundan aşağı attı.

Robot daha sonra çalışanlar tarafından hareketsiz halde bulundu.

Binadaki diğer robotlara göre daha fazla iş yükü bulunduğu belirtilen robotun intihar ettiğine yönelik haberlerle birlikte konu ülkenin gündemine oturdu.

DİĞER ROBOTLARA GÖRE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILIYORDU

Ancak tek bir katla sınırlı olan çoğu robotun aksine, intihar eden bu robot katlar arasında kolayca dolaşabiliyor ve hatta dışarıdan herhangi bir yardım almadan asansörü çağırabiliyordu.

Gumi şehir yetkilisine göre, robot günlük belge teslimatlarına, şehir tanıtımına yardımcı oldu ve resmi olarak belediye binasının bir parçasıydı.

Yerel medyada iş yükünün robotun arızasıyla bir ilgisi olup olmadığını soran başlıklar yayınladı.

İLK ROBOT İNTİHARI OLARAK TARİHE GEÇTİ

Olay, ülkenin ilk robot intiharı olarak etiketlendi.

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında atanan Robot Supervisor, şehirde kullanılan türünün ilk örneklerinden biriydi.