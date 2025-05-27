Belediyede toplu sözleşme krizi! 23 bin işçi greve gidiyor

Genel-İş Sendikası İzmir Şubeleri hizmet binası önünde bir araya gelen işçiler, halay çekti ve çeşitli sloganlar attı.

Burada açıklama yapan Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal, toplu iş sözleşmesini masada bitirmek için 150 gündür ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerini kamuoyuna yanlış aktararak işçiyi halkla karşı karşıya getirdiğini savunan Topal, "Belediyeden hiçbir zaman haksız bir talepte bulunmadık. Gelinen nokta ortada. Yarın geceden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan yaklaşık 23 bin kişi greve çıkacak ve çok enteresan bir durum var. Çok rahatlar, sanki burada değil Manisa'da, Denizli'de greve çıkıyoruz. Kamuoyunda sürekli bizi suçladıkları için bu durum bu saatten nasıl ifade edecekler bizde merakla bekleyen tarafız." diye konuştu. Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, 2025-2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üzerinden 5 ay geçmiş olmasına rağmen hala sonuç alınamadığını ifade etti.

Belediyenin sefalet ücreti dayattığını ileri süren Gül, şunları kaydetti:

"Belediye emekçileri kaymakam ve valilerden daha fazla ücret talep ediyor, şeklinde gerçek dışı söylemlerle bizleri İzmir halkıyla karşı karşıya getirmek istenmekte, emeğimiz ve onurumuz üzerinden algı yaratılmaktadır. Şayet çarşamba gecesine kadar bu toplu sözleşme imzalanmazsa sorumluluk biz çalışanlarda değil, emekçilerin alın teriyle dalga geçenlerdedir. Perşembe günü sabahtan başlayan ulaşım ve tüm hizmetler dahil olmak üzere grevde olacağız."