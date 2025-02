Belediye'den 40 ton kömür desteği

Mersin Mezitli Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçilerin emeğini korumak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kış aylarında yaşanabilecek olası don olayları ve afetlere karşı sera üreticilerinin zarar görmemesi için harekete geçen belediye, 40 ton kömür desteğini üreticilere ulaştırdı. Mezitli Belediyesi’nin sağladığı destekle üreticiler, seralarındaki sıcaklığı koruyarak tarımsal faaliyetlerine kesintisiz devam edebilecek.

"ÜRETİCİMİZİN ALIN TERİ, BİZİM İÇİN DEĞERLİDİR"

Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak, "Çiftçilerimiz Mezitli’nin kıymetli emekçileridir. Üreticimizin alın teri, bizim için değerlidir. Onların karşılaştıkları zorlukları en aza indirmek, daha verimli üretim yapmalarını sağlamak adına desteklerimizi sürdüreceğiz. Her daim yanlarındayız. Ekonomik koşullar nedeniyle en çok zarar görenlerden biri de üreticilerimiz, çiftçilerimiz oluyor. Bir nebze de yanlarında olabildiysek ne mutlu bizlere. Her daim desteklerimizi artırarak ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

"MEZİTLİ BELEDİYESİ’NİN BU DESTEĞİ ÇİFTÇİLERİMİZ İÇİN ÇOK İYİ OLDU"

Kömür desteğinden yararlanan üreticiler ise belediyenin sağladığı bu katkının zor zamanlarında kendilerine büyük bir destek olduğunu dile getirdi. Çevlik Mahalle Muhtarı, yapılan çalışmanın önemine vurgu yaparak, "Don olayları daha sık görülüyor ve üreticiler emekçiler büyük zarar görebiliyor. Mezitli Belediyesi’nin bu desteği çiftçilerimiz için çok iyi oldu. Başkanımız Ahmet Serkan Tuncer ve ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Destekten yararlanan bir üretici ise "Sera üreticileri için en büyük tehditlerden biri soğuk hava. Eğer önlem alınmazsa tüm emeğimiz boşa gidebilir. Başkanımız sağ olsun, bizi unutmadı ve bu zor dönemde yanımızda oldu. Bize verilen bu destek, bizim için sadece maddi değil, aynı zamanda moral açısından da çok değerli" ifadelerini kullandı.