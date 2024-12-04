Belediyeden akülü sandalye bakım, onarım desteği

Düzenleme: Kaynak: İHA
Belediyeden akülü sandalye bakım, onarım desteği

Bodrum Belediyesi, engelli vatandaşlara akülü sandalye bakım ve onarım desteği sağlıyor.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğiyle akülü sandalye bakım ve onarım talepleri karşılanıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmetler Bürosu tarafından Bodrum Belediyesine başvuran engelli vatandaşların sosyal incelemelerinin yapılması sonucunda akülü sandalye bakım, onarım, tamirat ve tadilatını Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yapıyor.

"ENGELLER, PAYLAŞTIKÇA AZALACAKTIR"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, belediyenin önemli hizmetlerinden biri olan sosyal yardımlara devam ettiklerini belirtirken şunlara değindi:

"Belediye ekiplerimiz, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza akülü sandalye bakım, onarım desteği sağlarken aynı zamanda da belediyemiz aracılığıyla duyarlı vatandaşlarımız tarafından bağışlanan akülü araçları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. İlçe sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını karşılamalarında kolaylık sağlamak isteyen duyarlı ve hayırsever vatandaşlarımızın Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosu ile iletişime geçmesini istiyoruz. Engelli bireylerimizin hayatına dokunmak hepimize mutluluk veriyor. Engeller, paylaştıkça azalacaktır"

Belediyeden akülü sandalye bakım, onarım desteği

Belediyeden akülü sandalye bakım, onarım desteği

Belediyeden akülü sandalye bakım, onarım desteği

Belediyeden akülü sandalye bakım, onarım desteği

Belediyeden akülü sandalye bakım, onarım desteği

Belediyeden akülü sandalye bakım, onarım desteği

Belediyeden akülü sandalye bakım, onarım desteği

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