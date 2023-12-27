Belediyeden işçilerine kallavi zam. Maaşlarına tek seferde yüzde 120 zam yapıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Belediyeden işçilerine kallavi zam. Maaşlarına tek seferde yüzde 120 zam yapıldı
Sivas’ın Şarkışla Belediyesi toplu iş sözleşmesi ile işçilerine tek seferde yüzde 120 zam yaptı. İşçilerin maaşları bir anda 15.500 liradan 33 bin liraya çıktı.

Şarkışla Belediyesi ve işçileri arasında Hizmet-İş sendikası aracılığı ile yapılan toplu sözleşme ile maaşlara yüzde 120 zam yapıldı.

Törenle gerçekleşen açıklamada Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz Belediye işçilerinin enflasyona karşı koruduklarının altını çizerek şu sözleri söyledi, “88 işçimizi kapsayan sözleşmemizi imzalamış durumdayız. 10 yıllık belediye başkanlığım sürecinde çalışanlarımızı nasıl koruduysak bu sözleşmemizde de aynı şekilde koruduk. Bugüne kadar çalışanlarımız alacaklarını günü gününe tahsil etti. İnşallah bundan sonra da günü gününe tahsil edecekler.”

Oğuz yaptığı açıklamada her iki tarafında bu zamdan memnun olduğunu belirtti. Ayrıca Oğuz yapılan zammın 6 aylık bir dönemi kapsadığını, 2025 yılında memurlara uygulanacak olan zammın da işçilere yansıyacağını şu sözlerle açıkladı: “Yapılan sözleşme neticesinde 15 bin 500 lira olan 2 çocuklu bir ailenin reisinin alacağı ücret, yüzde 120 artışla 33 bin liraya denk geliyor.

Bu rakam, 6 aylık süreyi kapsamakta, ikinci altı ayda ve 2025'te memurlara uygulanacak zam ne kadar ise bu, işçilerimizin maaşına yansıtılacak. Buradaki amacımız enflasyona çalışanımızı ezdirmemek.

Çalışanımızı mutlu ederek onları motive etmek. Çünkü arkadaşlarımız aldıkları paranın her kuruşunu hak ediyor. Bugüne kadar hak ettikleri ücret ne ise hep onu hedefledik. Sözleşmemiz hayırlı olsun."

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