Belediyeden kadınlara özel sağlıklı yaşam semineri

Osmangazi Belediyesi, toplum sağlığına yönelik düzenlediği eğitim programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik "Kadın Sağlığı Hakkında Merak Ettikleriniz" konulu seminer düzenlendi.

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen seminerde, Bursa Medical Park Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Toksoy Karaşin tarafından bilgiler paylaşıldı. Seminere katılan kadınlara rutin kontroller, kadın sağlığında kanser taramaları ve kadınların kendisini koruması için yapması gerekenler hakkında bilgi veren Karaşin, katılımcılara özellikle rahim ağzı kanserinin erken teşhisinin sağlık açısından kritik öneme sahip olduğunu anlattı.

Geniş katılımla düzenlenen seminerde, sunum gerçekleştiren Dr. Karaşin, "Bedenimizi Tanıyalım", "Kadın Sağlığı İçin Nelere Dikkat Etmeliyiz?", "Rahim Ağzı Kanserinin Belirtileri" ve "Rahim Ağzı Kanseri İçin Risk Faktörleri" konu başlıklarında kadınları bilgilendirdi. Beslenmenin yanında fiziksel aktivitenin de sağlık açısından önemine vurgu yapan Dr. Karaşin, rutin kontrollerin önemini, kadın sağlığında kanser taramalarını ve kadınların kendisini koruması için yapması gerekenleri detaylı olarak anlattı. Meme kanseri taramalarının önemine de değinen Karaşin, hangi durumlarda kadın doğum uzmanına gitmek gerektiği konusunda da katılımcılara aktarım yaptı. Karaşin, seminer sonunda kadınların merak ettiği soruları yanıtladı.