Belediyeden ‘Kamu Malına Zarar Verilmemesi’ uyarısı

Belediyeden ‘Kamu Malına Zarar Verilmemesi’ uyarısı

Bilecik Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirici açıklamada, şehrin birçok noktasında yer alan kent mobilyalarına zarar verilmemesi uyarısı yapıldı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sırasında Şehir Ormanı’ndaki kent mobilyalarına zarar verildiği tespit edildi.

Konuya ilişkin yapılan bilgilendirici açıklamada, ‘’Şehrimizin birçok noktasında siz değerli vatandaşlarımızın kullanması amacıyla binlerce şehir mobilyası yer almaktadır. Oturma ve dinlenme alanlarında yer alan mobilyalar, belediye çalışanlarımızın büyük emekleri ve halkımızın vergileriyle yapılmaktadır. Çocuklarımıza emanet bırakmakla yükümlü olduğumuz şehir mobilyalarımızın korunması, çevre temizliğine gerekli duyarlılığın gösterilmesi hepimizin asli görevidir. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmaları ve çevreye zarar veren kişileri uyarmaları son derece önemlidir. Ayrıca bu tür olumsuz davranışlarla karşılaşmaları halinde 153 numaralı Zabıta Müdürlüğü telefonları aranarak haber verilebilir. Çevreye, doğaya ve şehir mobilyalarına zarar verenlere yönelik ceza işlemlerinin de uygulanacağı bilgisini halkımızla paylaşıyoruz’’ ifadeleri kullanıldı.

