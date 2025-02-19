Belediye'den örnek davranış

Kaynak: İHA
Belediye'den örnek davranış

Niğde'de Belediye'den yürekleri ısıtacak bir hareket geldi. Kış şartlarında hem soğuklarla hem açlıkla mücadele eden hayvanlara beslenme yardımında bulundular.

Niğde Çiftlik İlçe Belediye Başkanı Arif Çakıl ilçedeki Sekkin Geçidi bölgesindeki doğal yaşam alanında bulunan onlarca köpek için besleme çalışması yaptı.

Çakıl, sahipsiz köpeklerin barınması için kurulan doğal yaşam alanındaki köpeklerin zorlu kış günlerinde aç kalmaması için düzenli besleme yaptıklarını söyledi.

​​​​​​​

Çakıl, "Kış günlerinde can dostlarımızın günde 2 kez mamalarını ve sularını veriyoruz.

​​​​​​​

Onlar bizim can dostlarımız ve onların da yaşamaya hakkı var. Hayvanlarımıza sahip çıkıyoruz" dedi.

Son Haberler
Moldova sanayisinde tehlike çanları çalıyor
Moldova sanayisinde tehlike çanları çalıyor
Manisa’da yangın: Tek katlı müstakil ev kül oldu
Tek katlı müstakil ev kül oldu
Pide fiyatları belli oldu
Pide fiyatları belli oldu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan flaş İmralı açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan flaş İmralı açıklaması
Evinde ölü bulunmuştu! Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez'in otopsi raporu tamamlandı
Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez'in otopsi raporu tamamlandı