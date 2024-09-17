Belediyeden ücretsiz diyetisyen hizmeti

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Belediyeden ücretsiz diyetisyen hizmeti

Yüreğir Belediyesi, vatandaşların beslenme problemlerinin çözümüne destek olmak amacıyla ücretsiz diyetisyen hizmeti veriyor.

Yüreğir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü konusunda destek sağlamak amacıyla ücretsiz diyetisyen hizmeti sunuyor.

Yüreğir Belediyesi, obeziteyle mücadele ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak için başlattığı ücretsiz diyetisyen hizmetini sürdürüyor. Bu hizmet, Beslenme ve Diyet Uzmanı Yaren Ceyhanlı tarafından yürütülüyor.

Yaren Ceyhanlı, kilo vermek isteyen vatandaşlara detaylı vücut analizleri ve mevcut sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak kişiye özel beslenme listeleri oluşturuyor. Ceyhanlı, bu süreçte şunları belirtti:

“Kilo vermek isteyen hastalarımızın ideal kiloya ulaşana kadar haftalık takibini yapıyoruz. Diyet programlarını düzenli olarak güncelliyor ve egzersiz programlarıyla destekliyoruz. Diyetisyen eşliğinde hazırlanmış diyet listelerine uymak, sağlığınızı korumanız için önemlidir. Kulaktan dolma bilgilerle yapılan hatalı diyetler sağlık sorunlarına yol açabilir. Şok diyetlerden kesinlikle uzak durulmalıdır.”

Hafta içi her gün 08.00 ile 17.00 saatleri arasında Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi’nde sunulan diyetisyen hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 444 80 44 numaralı çağrı merkezinden randevu alabilir.

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