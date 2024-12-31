Belediyeden vatandaşlara yılbaşı sürprizi

Kaynak: İHA
Belediyeden vatandaşlara yılbaşı sürprizi

Bursa Osmangazi Belediyesi, yılbaşını evinde geçirmek isteyen vatandaşlar için portakal dağıttı.

Bursa Osmangazi Belediyesi, Osmangazililerin yeni yıla mutlu girmelerine katkıda bulunmak adına ücretsiz olarak portakal dağıttı. Paketlenmiş olarak hazırlanan 25 ton portakal, mahalleri kapı kapı dolaşan Osmangazi Çözüm Ekipleri tarafından vatandaşlara ulaştırıldı.

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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da, yapmış olduğu mahalle ziyaretleri sırasında vatandaşlara portakal ikram ederek yeni yıllarını kutladı.

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Belediye ekipleri tarafından dağıtılan portakalları alan vatandaşlar, bu güne kadar böyle sürpriz ile karşılaşmadıklarını ifade ederek, hem şaşırdılar hem de mutluluk yaşadı.

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2025 yılının herkes için sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçmesini temenni eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "2025 yılına girmemize saatler kala vatandaşlarımıza sürpriz yapmak istedik.

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Yaptığımız sürpriz ile vatandaşlarımızın yüzünde bir tebessüm bırakabildiysek ne mutlu bize.

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2025 hepimiz için umut olsun, sağlık olsun, güzel bir yıl olsun. Herkese iyi yıllar dilerim" dedi.

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