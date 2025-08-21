Belediyeler mercek altında: İspanya'yı kasıp kavuran yangınlar için yargı harekete geçti

İspanya’nın kuzeybatısındaki Galisya bölgesi günlerdir orman yangınlarıyla boğuşuyor. Lugo eyaletine bağlı Quiroga, 20 Ağustos’ta Bendollo köyünde başlayan alevlerden en ağır darbeyi alan yerleşim oldu. Yetkililer yangınların Ourense’den yayıldığını açıklarken, bölgedeki kayıpların boyutu her geçen gün artıyor. Krizin ardından gözler, yangınları önlemeye yönelik planların eksikliğine çevrildi.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Madrid’deki Çevre ve Şehircilik Özel Savcılığı, yangınlardan en fazla etkilenen belediyelerde önleme planlarının olup olmadığını inceleme kararı aldı. Başsavcı Antonio Vercher, “Mevcut felaketin bu denli büyümesi, planların yokluğu ya da yanlış uygulanmasından kaynaklanıyor olabilir” diyerek sorumlulara dikkat çekti. Savcılık, gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen belediye yönetimlerine karşı cezaî sorumluluk talep edecek.

SİYASİ GERİLİM TIRMANIYOR

Yangınlar yalnızca çevre felaketi değil, siyasi tartışma da yarattı. Muhalefetteki PSOE-A, bölgesel hükümeti yöneten Başkan Juan Manuel Moreno’yu “frivolité” yani ciddiyetsizlikle suçladı ve savcılığın Junta hakkında “ihmal” iddiasıyla soruşturma açmasını istedi. Bu çıkış, yangın felaketini İspanya siyasetinde sert bir polemik konusuna dönüştürdü.

ÖNLEME PLANLARININ EKSİKLİĞİ GÜNDEMDE

Başsavcı Vercher, yangınların tek bir nedenle açıklanamayacağını, ancak hazırlık eksikliğinin durumu ağırlaştırdığını belirtti. Daha önce de savcılık, belediyelere önleme planları hazırlamaları konusunda uyarılar göndermişti. 2024 yılında, artan kuraklık ve yüksek sıcaklık riskine karşı, tüm yerel yönetimlerin yangın önleme politikalarını gözden geçirmeleri istenmişti.

TEKNOLOJİYLE DENETİM ÇAĞRISI

Şubat 2025’te savcılık, Guardia Civil’in çevre birimi SEPRONA’ya, orman görevlilerine ve yerel polise yangın riski yüksek alanların dronlarla haritalandırılması talimatı vermişti. Amaç, orman yapısı ve iklim koşullarına göre riskli bölgelerin önceden tespit edilmesi ve buna uygun önleyici adımların atılmasıydı.

YASAL ÇERÇEVEYE VURGU

İspanya’daki Ley de Montes (Orman Yasası), özerk yönetimlere yangın riski karşısında yıllık önleme ve gözetim planı hazırlama yükümlülüğü getiriyor. Ancak uygulamada ciddi açıkların bulunduğu savunuluyor. Savcılık, yasanın gerekliliklerinin yerine getirilip getirilmediğini detaylı şekilde araştıracağını duyurdu.

Yangın felaketinin yarattığı çevresel yıkımın yanı sıra, İspanya’da idari ihmaller ve siyasi sorumluluk tartışmaları da büyüyor. Önümüzdeki günlerde savcılığın açacağı olası davalar, hem yerel yönetimlerin geleceğini hem de ülkenin çevre politikalarını yakından etkileyecek gibi görünüyor.