Belediyelerde o yetki alınıp, bakanlığa verilecek! Kimse bunu beklemiyordu…

İktidara yakın gazete olan Türkiye’de yer alan haberde belediyelerin sorumluluk alanındaki işlerinden birinin daha bakanlığa devredileceği iddia edildi. Toptancı hallerinin kurulmasına ilişkin izin belediyelerden alınarak, Ticaret Bakanlığı’na verilecek.

BİR YETKİYİ DAHA ALACAK

Ticaret Bakanlığı, sebze ve meyve ticaretine ilişkin yeni bir düzenleme hazırlığında olduğu haberde aktarıldı. Taslakta; toptancı hallerinin kurulmasına ilişkin izin belediyelerden alınarak, Ticaret Bakanlığı’na verilmesi planlanıyor. Toptancı hallerinin yönetiminden ürün satış ve sevkiyat süreçlerine kadar birçok alanda köklü değişiklikler olacağı belirtiliyor. Bu adımla belediyelerin ekonomik ve idari yetkilerinin bir kısmını kaybedeceği şeklinde yorumlanıyor.

İKTİDARI KAYBEDEN AKP, YETKİLERİ BELEDİYEDEN ALMIŞTI

22 yıllık AKP, iktidarı geçtiğimiz yerel seçimlerde sona ermişti. Bu noktada kötü sonuçlar alan AKP iktidarı, belediyelere ait bazı görev ve sorumlulukların bakanlıklara devredildiği çeşitli olaylar gündeme gelmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından uzun yıllar işletilen Kız Kulesi, Galata Kulesi, saraylar ve diğer tarihi eserlerin yönetimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verilmişti. Boğazlar ve Adalar’ın imar yetkileri de İBB’den alınarak aynı bakanlığa verilirken, İzmir’de kentsel dönüşüm projeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapıldı. Otel ve turizm tesislerinin yangın denetim yetkisi, belediyelerden alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na verildi.