Belediyelere bir yasak daha! Resmi Gazete'de yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a "Şunları iyice silkeleyin" talimatıyla gündeme gelen belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları hala gündemden düşmüyor.

CHP'li belediyelerden olmak üzere pek çok kişi borçları yapılandırmak için Bakan Işıkhan ile görüşmelerini devam ettirirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı dikkat çeken bir yönetmelik değişikliğine gitti.

ARTIK KAYNAK ALAMAYACAKLAR

Resmi Gazete'de paylaşılan karara göre, Hazine'ye vadesi geçmiş borcu, vadesi geçmiş vergi borcu ve süresinde ödenmemiş SGK prim borcu olan ilgili yönetmelik kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları artık dış kaynak alamayacak. Hibe hariç dış imkan ifadesi kullanılan yönetmelikle, dış borç ya da kalkınma bankaları vb. uluslararası kuruluşlardan sağladığı kredi ve vb. kaynakları da kullanmaları zorlaştı. Yönetmelik değişikliğine göre dış kaynak kullanmak isteyen belediyeler dahil kamu kurum ve kuruluşları, ancak sayılan borçlarının bulunmadığını belgeleyebilirse izin isteyebilecek.

BELGE YOKSA BAŞVURU DA YOK

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, henüz sonuçlanmamış başvurular için de yeni kriterler yürürlüğe girecek. Başvurucu kamu kurum ve kuruluşları, değişiklik yapan yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 20 gün içinde yeni şartları yerine getirdiklerine dair belgeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verecek. Eğer belge verilmezse başvuru da yok sayılacak.