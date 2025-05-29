Belediyelere Kayyum uygulamasında kritik gelişme!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Belediyelere Kayyum uygulamasında kritik gelişme!

İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılması ve belediyeye kayyum atanması işlemlerinin iptali için açılan davada, Belediye Kanunu'nun ilgili maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vararak, Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusunda bulundu.

'Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında 30 Ekim 2024 tarihinde tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında İstanbul İdare Mahkemesi dikkat çeken bir karara imza attı.

MAHKEME, KAYYIMIN İPTALİNİ İSTEDİ

İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılması ve belediyeye kayyım atanması işlemlerinin iptali için açılan davada, Belediye Kanunu'nun ilgili maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vararak, Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusunda bulundu.

Kayyım kararına yönelik itiraz dilekçesinde, İçişleri Bakanı’nın görevle ilgisi olmayan bir suç nedeniyle belediye başkanını görevden uzaklaştırma yetkisi olmadığı ve Özer'e yöneltilen 'terör örgütüne üyelik' suçlamasının görevle ilgili olmadığı ifade edilirken, "Görevden uzaklaştırma kararı yetki yönünden sakattır" denildi. Ayrıca yüksek mahkemenin kararına kadar yargılamanın durdurulmasına hükmedildi.

Anayasa Mahkemesi, başvurunun eksiksiz ulaşmasının ardından beş ay içinde kararını verecek. Bu süre içinde karar çıkmazsa, dava mevcut yasal düzenlemeler doğrultusunda ilerlemeye devam edecek. Ancak mahkeme esas hüküm kesinleşmeden kararını gönderirse, bu karar bağlayıcı nitelik taşıyacak.

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