Belediyelerin iftar yemeğinde vatandaşa eşek eti yedirtmişler! Bakanlığın ifşası skandalı ortaya çıkardı

Gaziantep Belediyesi başta olmak üzere birçok il ve ilçede belediyelerin iftar yemeği organizasyonlarını düzenleyen firmanın ayrıca birçok ilde öğrencilere yemek hizmeti de verdiği de ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ette yapılan hileleri kamuoyuna duyurdu. Bakanlığın açıkladığı 10 Nisan 2025 tarihli listede, kırmızı et diye vatandaşa, “tek tırnaklı” (at veya eşek) etinin yedirildiği belirlendi.

Gıda Bülteni’nin özel haberine göre Bakanlığın yayınladığı, ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesinde, Merve Global Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait Merve Yemek'in kıymasının at veya eşek eti tespit edildi.

FİRMANIN MUTFAĞINDA TESPİT EDİLDİ

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren Merve Yemek markasının sahibi olan Merve Global Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, birçok ilde belediyelerin iftar yemeği ihaleleri ile taşımalı eğitim öğretim gören öğrencilere verilen yemek ihalelerini kazanan bir şirket.

Merve Yemek ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin iftar yemeği organizasyonlarında da hizmet verdi.

İHALE DEPREMDEN HEMEN SONRA YAPILDI

6 Şubat 2023 tarihindeki depreminin hemen ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ildeki iftar organizasyonları için açtığı, “Ramazan iftar yemekleri hazırlanması ve dağıtılması” ihalesini, Global Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd şirketi kazandı.

İlginç olan bu firmanın depremin olduğu gün ihaleyi kazanmış olması. Türkiye'yi sarsan, Gaziantep ilini de etkileyen deprem günü bu ihalenin yapılması tartışma yaratmıştı.

Birgün gazetesinde o dönem haber olan ihaleye göre, firma sözleşme imzaladıktan sonra binlerce kişiye iftar yemeği hazırlayıp, dağıttı.

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5 MİLYON 500 BİN TL'YE YEMEK HİZMETİ

İhalenin 22 Mart'ta yayımlanan sonuç ilanına göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Merve Global Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret isimli şirket ile 5 milyon 500 bin TL’lik anlaşma yapıldı. İhalenin sözleşmesi de 17 Mart'ta imzalandı.

Firma sadece Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin değil birçok il ve ilçenin bir aylık iftar yemeği ihalesini aldı.

Milli Eğitim'in taşımalı eğitim öğretim gören öğrencilere yönelik farklı illerdeki ihalelerinin bazılarını da kazanan Merve Yemek oldu.

Firma yemek ihaleleri öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların temizlik ihalelerini de almıştı.

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MERVE YEMEK KİMİN?

Merve Global Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret isimli şirket, Gaziantep Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteriyor. Şirketin sahibi Adem Kıssa. Kayıtlara göre Zeynep Kıssa ise müdür. Şirket temizlik firması olarak hizmet verirken, son yıllarda catering alanında hızla büyüdü. Son birkaç yılda kamu kurumlarından 30'un üzerinde yemek tedarik ihalesi aldı.

MERVE YEMEK'İN ALDIĞI BAZI İFTAR VE ÖĞRENCİ YEMEĞİ İHALELERİ

KAYSERİ

Tomarza 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 2 dönem şubat ayı taşımalı eğitim kapsamına alınan 12 taşıma merkezi okullarda bulunan 686 öğrenciye sıcak öğle yemeği pişirilmesi, servisi ve servis sonrası hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin hizmet alımı işi

ŞEHİT KAMİL - GAZİANTEP

29 gün süre ile verilecek 2 kısımda 465 bin adet (tabldot) iftar yemeği hizmet alımı (2024 yılı)

KAYSERİ

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında Kayseri ili/Tomarza ilçesinde taşıma merkezinde bulunan ilkokul/ortaokul/lise öğrencilerine malzeme dahil 165 gün 126 bin 555 öğün öğle yemeği yemek pişirilmesi, dağıtılması hizmet alım işi

TALAS - KAYSERİ

29 bin paket iftar yemeği (2023 yılı)

ŞEHİTKAMİL - GAZİANTEP

29 gün süre ile verilecek 250 bin adet (tabldot) iftar yemeği hizmet alımı (2023 yılı)

KAŞ - ANTALYA

2022/2023 eğitim ve öğretim yılında Antalya ili/Kaş ilçesinde taşıma kapsamında bulunan ilkokul/ortaokul/imam hatip ortaokulu (bünyesinde taşınan özel eğitim öğrencisi) öğrencilerine (malzeme dahil 177 gün 419 bin 490 öğün öğle yemeği yemek pişirilmesi, dağıtılması hizmet alım işi

KUMLU - HATAY

Taşımalı eğitim kapsamında bulunan 423 ortaokul/lise öğrencisine 180 iş günü süreli 76 bin 140 öğün sıcak öğle yemeği hizmeti alımı ve 2 taşıma merkezi okul müdürlüğüne dağıtımı işi (2022 yılı)

TALAS - KAYSERİ

Taşımalı eğitim kapsamında bulunan 297 İlkokul/ortaokul/lise öğrencisine 142 iş günü süreli 42 bin 174 öğün sıcak öğle yemeği hizmeti alımı ve dört (4) taşıma merkezi okul müdürlüğüne dağıtımı işi (2021 yılı)

DEVELİ - KAYSERİ

Taşımalı eğitim kapsamında bulunan ilkokul/ortaokul/lise İHO öğrencisine 182 iş günü süreli 291 bin 382 öğün sıcak öğle yemeği hizmeti alımı ve 21 taşıma merkezi okul müdürlüğüne dağıtımı hizmet alım işi (2021-2022 yılı)

KOCASİNAN - KAYSERİ

2021/2022 eğitim öğretim yılında Kayseri ili/Kocasinan ilçesinde taşıma kapsamında bulunan ilkokul/ortaokul/lise öğrencilerine malzeme dahil 182 gün öğle yemeği pişirilmesi ve dağıtılması işi