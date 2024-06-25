Belediyenin bütçesi Menzil’in kitaplarına aktı

Pendik Belediyesi Menzil Cemaati’nin Ensar Vakfı’nın ve Milli Gençlik Vakfı’nın yayınladığı kitapları satın aldı. Alınan kitapların belediyenin kütüphanelerine koyulacağı öğrenildi.

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın Kamu İhale Bülteni’nden derlediği habere göre, Pendik Belediyesi kitap alımı için ihale düzenledi. İhaleyi kazanan İdeal Kültür Yayıncılık Şirketi ile 2 milyon 820 bin liralık sözleşme imzalandı.

İhale ile alınacak kitaplar ile belediyenin yeni kurulacak kütüphanelerin kitap ihtiyaçlarını karşılaması, belediyenin mevcut kütüphanelerindeki kitap sayısının artırılması ve ‘Pendik Okuyor’ projesi kapsamında vatandaşlara dağıtılmasının amaçlandığı kaydedildi.

BELEDİYENİN HANGİ KİTAPLARI ALACAĞI ORTAYA ÇIKTI

Pendik Belediyesi’nin kütüphanelere konulması ve vatandaşlara dağıtılması için satın aldığı kitaplar ortaya çıktı. Belediyenin cemaat vakıfları ve yandaş vakıfların yayınlarından çıkan kitapları alması dikkat çekti. İşte satın alınan kitaplardan bazıları:

Menzil Cemaati’ne bağlı Semerkand Yayınları’ndan “Temel Akaid ve Büyük Günahlar” , “Böyle Seslendiler” , “İnanç Hazinesi” , “Aile Sohbetleri” , “Hz. Peygamber’İn Aile Hayatı” , “Namaz Kitabı” , “İmandan İhsana Semerkand” , “İslam’In Yükselişi” ve “İslamiyet ve Hıristiyanlık” ile çok sayıda kitap alındı.

Ensar Vakfı’na bağlı Ensar Neşriyat’tan ise “Ana Hatlarıyla İslam Tarihi” , “Mirü'l-Mü'minin Hz. Ali” , “Başarı İnanç İşidir” , “Başarının Büyüsü” , “En Sevilen Öğretmen Hz. Muhammed (S.A.V) Ve Eğitim Metotları” ve “Evde Ve Okulda Başarılı Eğitimin Sırları Ailede” isimli kitaplar alındı.

Milli Gençlik Vakfı’na bağlı MGV Yayınları’ndan “Gençler İçin Sosyal Medya İlmihal” , “Güncel Yanılgı Karşısında Müslümanca Duruş” ile “Son Okçular Tepesi Evimiz, Ailemiz” kitapları alındı.