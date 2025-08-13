Belediyenin CHP'den AKP'ye geçecek iddiası sohbet gruplarına yansıdı

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun üç ilçe belediyesi ile birlikte AKP'ye geçeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Belediye çalışanlarının sohbet gruplarında CHP'den istifalar konuşuldu.

Türkiye'nin gündemine dikkat çeken bir iddia oturdu. CHP'li belediye ve yöneticilere yönelik iktidarın operasyonları devam ederken bir büyükşehrin belediye başkanının AKP'ye geçeceği konuşuluyor.

İddialara göre Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, CHP’li Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarıyla birlikte AKP’ye geçecek.

1kapak-001.jpg

İddialar karşısında Çerçioğlu henüz resmi bir açıklama yapmazken CHP’li vekil Süleyman Bülbül ise kulisi doğruladı.

Ankara siyasetine füze gibi düştü: 4 belediye başkanı AKP’ye geçecek! Aralarında büyükşehir de var...Ankara siyasetine füze gibi düştü: 4 belediye başkanı AKP’ye geçecek! Aralarında büyükşehir de var...

Öte yandan gündem çalışanların sohbet gruplarında da konuşuluyor. Öyle ki yöneticiler, çalışanların CHP'den istifa etmesini talep etti.

SOHBET GRUBUNDAKİ KONUŞMA ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Barış Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bir sohbet grubunun ekran görüntüsünü ortaya çıkardı.

Konuşmalarda, yönetici olduğu düşünülen bir kişi, çalışanlara "CHP üyeliğinden istifa edelim, ekran görüntüsünü bana gönderin" dediği görülüyor.

Çalışanların bu "emir" karşısında harekete geçerek istifa etmek için adım atıyor.

