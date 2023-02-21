AKP'li belediyenin geziye götürdüğü muhtarlar kumar masasında. Rezil görüntüler ortaya çıktı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bazı belediye görevlileri ve muhtarların kumar oynarken çekilen fotoğrafları sosyal medyada yayılınca ilçe karıştı. Konuyu belediye meclisinde gündeme getiren bağımsız meclis üyesi Ertan Başkan, “Bu ahlaksızlığa seyirci kalmayın” dedi.

Üst üste gelen depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bazı belediye personeli ve muhtarların Kıbrıs gezisine çıkması ilçeyi karıştırdı.

Gezide muhtarların kumar oynarken çekilmiş fotoğrafları sosyal medyaya düşünce tepkiler yükseldi.

Sosyal medya kullanıcıları deprem felaketini hatırlatarak gezinin zamanlamasına dikkat çekti, katılımcılara tepki gösterdi.

GEZİ MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

24 kişilik heyetin kültür gezisi 15 Şubat tarihinde (Kahramanmaraş depreminden sonra) gerçekleşti. Geziye katılanlar Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı, meclis başkanlığı ve belediyeler birliği ziyareti gerçekleştirdi. Heyette bulunanlardan bir kısmı kaldıkları otelin kumarhanesinde görüntülendi.

Acıpayam'ın Bağımsız Belediye Meclis üyesi Ertan Başkan konuyu dün yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına taşıyarak; “Ben böyle bir belediyenin meclis üyesi olmaktan utanç duyuyorum. Cumhurbaşkanı ve içişleri bakanını göreve davet ediyorum. Bu ahlaksızlığa seyirci kalmayın” ifadelerini kullandı. Meclis başkanvekili Ali Değirmenci ise; “Gezinin muhteviyatını bilmiyorum ancak zamanlama anlamında tasvip etmemiz mümkün değil” diye konuştu.

İLETİŞİM GRUBUNA ATILAN SES KAYDI

Geziyi organize etmekle suçlanan Acıpayam'ın AKP'li Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ın muhtarların yer aldığı iletişim grubuna iki ses kaydı attığı ileri sürüldü.

İddialara göre Şevkan ses kaydında; “Kıbrıs gezisine başka anlamlar yüklemek isteyenler var. Bunlar eğlenceye gitmiyor. Önceden alınmış randevuları var. Kendi ekonomik imkânlarıyla gittiler. Gitmeyen arkadaşlarımız, böyle bir zamanda gitmeyiz deyip kahramanlık yapmaya gerek yok. Böyle bir şey arkadaşlarımızın aracılığı ile servis edildiyse yazıklar olsun. O yerlere gitmiş olabilirsiniz. İçecekler bedava diyerek bir şeyler içmiş olabilirsiniz. Temelde yanlış mı, yanlış… Ben geziye karışmadım. Gidenler bizim iznimizle gitmedi. Belediyeye ait bir toplu iğneyi evimde bulsunlar kendimi Cumhuriyet Meydanı'nda yakarım. Muhtarlar grubundaki ses kaydı kime nasıl gitti onu merak ediyorum. Kumar oynayıp kazandıysanız onu da depremzedelere bağışlayın” ifadelerini kullandı.

'BEN OLSAM GİTMEYELİM DERDİM'

Şevkan olaya ilişkin; “Aylar öncesinden planlanmış bir gezi. Orayı merak etmişler ve bir gezi düzenlemişler. Kıbrıs'ta bazı makamlardan randevu talep edilmiş onlar da bu tarihte uygun olduklarını belirtmişler. Biz iptal edelim dedik. Katılımcılar paralarını yatırmışlar, geri alamayacaklarını söylediler. Çok kişinin parası yanacak dediler. Bu insanlar ekonomik durumları çok iyi olan insanlar değil. Gezinin benimle bir ilgisi yok. Arkadaşlarımız zaten depremzedelerimiz için olağanüstü çalışmış çabalamışlardı. Ben olsam gitmeyelim derdim. Giden belediye personeli de yıllık izinlerinden kullandı. Gezi masrafını herkes kendi üstlendi” diye konuştu.