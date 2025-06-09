Belediyenin girişimleri ile kurulan İş kulübünden istihdama büyük katkı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Belediyenin girişimleri ile kurulan İş kulübünden istihdama büyük katkı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri sayesinde kurumlar arası iş birliği ile kurularak Belka İnsan Kaynakları A.Ş. bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İş Kulübü 2025 yılı başından bu yana 2 bin 558 kişiyi işe yerleştirdi.

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, İŞKUR ve Düzce TSO’nun bir araya geldiği girişimlerden biri olan ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleri ile 2019’da kurulan ve Düzce Belediyesi Belka İnsan Kaynakları A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Düzce İş Kulübü, iş arayan vatandaşlar ile işverenler arasında köprü kurarak istihdama önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Kulüp, 2025 yılı itibarıyla açıkladığı güncel verilere göre; 7 bin 850 kişiyi ilgi alanlarına göre çeşitli iş kollarına yönlendirirken aynı süre içinde 2 bin 558 kişinin iş sahibi olmasını sağladı.

Düzce Belediyesi’nin istihdam politikaları doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren İş Kulübü, çalışmaları kapsamında hem iş arayanlara rehberlik ediyor hem de işverenlerin nitelikli personel ihtiyacını karşılamada önemli rol oynuyor.

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