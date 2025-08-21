Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen yangında belediyenin temizlik araçları küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Erkilet Bulvarı üzerinde Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Şefliği binası önünde bulunan temizlik araçları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait TOMA'lar yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışması ile kontrol altına alınan yangında belediyeye ait 4 araç kül oldu, 3 araçta ise hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.