'Belediyeye haciz geldi' AKP'li isim kendini ifşa etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Belediyeye haciz geldi' AKP'li isim kendini ifşa etti

AKP'li eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda Üsküdar Belediyesi'nin hacizlik olduğunu öne sürdü. Üsküdar Belediyesi, iddiaya konu borcun Türkmen'in belediye başkanlığı yaptığı döneme ait olduğunu ve ödeme protokolünün yapıldığını duyurdu.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde Üsküdar, uzun yıllar sonra yeniden CHP'ye geçerken, AKP'li eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, CHP adayı Sinem Dedetaş'ın gerisinde kalmıştı.

Seçimden sonra yaptığı paylaşımlar ile Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ağır ithamlarda bulunan Türkmen, bugünkü paylaşımı ile belediyenin borçları nedeniyle haczedildiğini öne sürdü.

İşte Hilmi Türkmen'in paylaşımı,

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'ÜSKÜDAR BELEDİYESİ HACİZLİK OLDU' DEDİ, BORÇ KENDİ DÖNEMİNE AİT ÇIKTI

Türkmen, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda 'Sonunda bu da oldu ve ne yazık ki Üsküdar Belediyesi’ne haciz geldi' ifadelerini kullanırken, belediyeyi teslim ettiklerinde Üsküdar'ın İstanbul'un en az borcu olan belediyesi olduğunu iddia etti.

Türkmen'in açıklamalarına Üsküdar Belediyesi'nden yanıt gecikmezken, icraya konu borcun 2022 yılında AKP'li Türkmen'in yönetiminde yapıldığı öğrenildi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Haciz memurlarının belediyeye gelişi doğrudur, ancak borç 2022 yılında, yani önceki yönetim döneminde yapılmış bir sözleşmeye dayanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

PROTOKOL YAPILDI, ÖDEME TAKVİMİ BELİRLENDİ

Belediye açıklamasında, borcun 5 milyon 400 bin TL olduğu ve ilgili firma ile yapılan görüşmeler sonucunda ödemenin 4 taksitte yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi. Ödemelerin 23 Mayıs Cuma günü başlayacağı ve hukuka uygun bir protokol imzalandığı belirtildi.

Üsküdar Belediyesi, bu ve benzeri iddiaların kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan “algı çalışmaları” olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı,

“Bu iddiayı ortaya atanlar, daha önce de pek çok kez karşılaştığımız gibi algı yaratma yöntemleriyle belediye yönetimimizi karalamaya çalışmaktadır. Kamuoyunun ve Üsküdarlıların bilgisine saygıyla sunarız.”

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