Belediyeyi sarsan kumar iddiası! Zabıta müdürü görevden alındı

Terme Belediyesi'nden yapılan açıklamada, festivalin dört gün boyunca yoğun katılımla coşku içinde geçtiği, güreş ve atlı spor müsabakalarının yanı sıra konserler, çocuk şenlikleri ve yarışmalarla amacına uygun bir şekilde tamamlandığı belirtildi.



"KUMAR İDDİALARI İLÇEMİZİN İMAJINA ZARAR VEREMEZ"

Açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan kumar görüntülerinin büyük bir organizasyonda yaşanmış münferit olaylar olduğuna dikkat çekilerek, "Bu tür maksatlı iddiaların festivalimizin gerçek ruhuna ve ilçemizin imajına zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi. Terme Belediyesi, yasa dışı faaliyetlere karşı sıfır tolerans gösterildiğini vurgulayarak, olayın duyulmasının ardından hızlıca harekete geçildiğini ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.



ZABITA MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI, ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Belediye açıklamasında, soruşturmanın selameti açısından zabıta müdürünün görevden alındığı, ayrıca Jandarma Komutanlığı ve Terme Cumhuriyet Savcılığı tarafından da hem idari hem adli soruşturma yürütüldüğü bildirildi. Dört gün süren etkinlik boyunca jandarma, zabıta ve 112'ye bu konuyla ilgili herhangi bir ihbarın ulaşmadığı da belirtildi.

Görüntüleri kayıt altına alarak kamuoyuna taşıyan kişiye, niyeti ne olursa olsun farkındalık oluşturduğu için teşekkür edilen açıklamada, "Bu olay yalnızca Terme'nin değil, tüm Türkiye'deki benzer organizasyonların da daha dikkatli yapılması için bir uyarı niteliğindedir" denildi.

Gelecek yıllarda benzer olumsuzlukların yaşanmaması için her türlü önlemi alacaklarını belirten belediye yetkilileri, halkın huzuru ve güvenliği için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.