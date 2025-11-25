YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecikspor'un taraftar grubu Belekoma Tayfa, ligin başlamasına 1 hafta kala hazırlık süreci, kadro planlaması ve kamuoyu bilgilendirmesi konusunda ciddi eksiklikler bulunduğunu belirterek yaşanan bu duruma tepki gösterdikleri bir açıklama yaptı.

Belekoma Tayfa'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bilecikspor’un sahipsiz olmadığı vurgulanarak, kulübün BAL Ligi’nden bu yana zorlu bir süreçten geçtiği, son iki yılda beklenen gelişmelerin yaşanmadığı, projelerin hayata geçirilmediği ve camiayı ileri taşıyacak net adımlar atılmadığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Bilecikspor’umuz sahipsiz değildir!

Bu kulübün gerçek sahipliği; makamlarla, koltuklarla, siyasetle veya bireysel güç gösterileriyle değil, yıllardır bu takıma gönül verenlerle ölçülür.

Bu takımın en büyük gücü ise BELEKOMA TAYFA’dır.

Kulübümüz BAL Ligi’nden bu yana zorlu bir süreçten geçmektedir.

Son iki yılda beklenen gelişmeler yaşanmadı, projeler hayata geçmedi ve camiayı ileri taşıyacak net adımlar görülmedi.

Lige yalnızca bir hafta kala; hazırlık süreci, kadro planlaması ve kamuoyu bilgilendirmesi konusunda ciddi eksiklikler bulunmaktadır.

Verilen sözlerin ve açıklamaların büyük kısmı karşılığını bulmadı.

Ancak herkes şunu bilmelidir:

BİLECİKSPOR ASLA SAHİPSİZ DEĞİLDİR!

Belekoma Tayfa burada, her koşulda dimdik ayaktadır.

Biz bu şehrin, bu armanın en büyük destekçileriyiz.

Biz varken hiç kimse Bilecikspor’un yalnız olduğunu söyleyemez.

Bu nedenle çağrımız nettir:

Kulübümüzün sahaya çıkmaya hazır bir takım ile sezona başlaması için gerekli adımların ivedilikle atılmasını bekliyoruz.

Biz buradayız, buradaydık ve yine burada olacağız.

Bilecikspor’u hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız."