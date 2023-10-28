Belek'teki lüks otel iflasın pençesinde. Turistlerin gözdesiydi

Antalya merkezli Maya Turizm Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi, konkordato talebinde bulundu.

Belek'teki lüks otel iflasın pençesinde. Turistlerin gözdesiydi

Turizmhabermerkezi.net'te yer alan habere göre, Antalya'nın Serik ilçesinin bağlı Belek mahallesinde hizmet veren Maya Turizm, konkordato talebinde bulundu.

Şirketin, 183 odası bulunan Maya World Park Otel'in sahibi olduğu ifade edildi.

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İşte ayrıntılar:

Antalya'da faaliyet gösteren Maya Turizm Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi, 2022/168 dosya esas numarası ile konkordato talebinde bulunmuştur.

Konkordato Kararı İlanı ve Toplantı Tarihi

Mahkeme tarafından alınan karar gereği, Maya Turizm Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi için konkordato süreci başlamıştır. Alacaklılar toplantısı, aşağıdaki tarihlerde ve adreslerde gerçekleşecektir:

Rehinli alacaklılar toplantısı: 11 Aralık 2023, saat 13.30'da Maya World Park Otel, Kadriye Mah. Çamlık Cad. No:29, Serik/Antalya adresinde yapılacaktır.

Rehinsiz-adi alacaklılar toplantısı: 11 Aralık 2023, saat 14.30'da Maya World Park Otel, Kadriye Mah. Çamlık Cad. No:29, Serik/Antalya adresinde yapılacaktır.

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