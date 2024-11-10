Belén Esteban içini döktü

Belén Esteban, İspanya televizyonunun en ünlü yüzlerinden biri olarak tanınıyor. Eskiden torero Jesulín de Ubrique ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmiş olan Esteban, zamanla doğal tavırları ve dürüstlüğü sayesinde halkın sevgisini kazandı. "Halkın Prensesi" olarak anılmaktan gurur duyan Esteban, bugünlerde "Patrona" lakabıyla daha güçlü bir imaj çiziyor. Bu ünü, televizyon ekranlarında izleyicilerle samimi bir bağ kurarak elde etti ve her geçen gün bu bağını güçlendirmeye devam ediyor.

Televizyon Ekranlarında Belén Esteban’ın Yolu

Esteban, katıldığı televizyon programlarında izleyicileri etkileyerek büyük bir hayran kitlesi edindi. Yakın zamanda Maria Patiño ile birlikte "La Revuelta" programında yer almasıyla sosyal medyada adından sıkça söz ettirdi. David Broncano’nun sunduğu "El Hormiguero" programına tek başına çıkmasının ardından, doğum gününde TV3’teki "Col-lapse" programına katılarak seyircilerle buluştu. Esteban, TV3 stüdyosuna girdiğinde izleyicilere taciz edici bir bakış atmaktan kaçınarak dikkat çekti; bu hareketi, geçirdiği sakatlık sonrası yüksek topuklara güvenemediğini açıklayarak izleyicilerden özür dilemesine sebep oldu.

Telecinco’dan Ten’e: Değişen Kazançlar

Esteban, Telecinco’dan ayrılarak Ten kanalında çalışmaya başladığında izleyicilerin dikkatini çekti. Telecinco’daki yüksek bütçeli projelerden daha mütevazı projelere geçiş yapması onun için bir değişiklik olsa da Esteban, televizyonda olmayı sevdiğini ve tutkuyla çalıştığını belirtiyor. Eski kontratında olduğu gibi, yeni projelerde de aynı tutarlılığı sürdüren Esteban, işine olan bağlılığını hiçbir zaman kaybetmediğini vurguladı. Eski patronlarıyla olan anlaşmasını bozmadığını ve kendi şartları altında çalışmaya devam ettiğini ifade etti.

Öte yandan, Esteban, yiyecek ürünleri üzerine kurduğu şirketini de satmış durumda. Süpermarketlerin ürün fiyatlandırmaları nedeniyle beklentilerinin karşılanmadığını ve bu yüzden bu girişimden çekildiğini belirtti. Bu kararıyla ilgili çıkan “maddi sıkıntı” söylentilerine ise açıklık getirdi ve mali bir zorluk yaşamadığını vurguladı.

Toño Sanchís ile Parasal Çekişme

Belén Esteban, televizyon kariyerinde kazandığı yüksek miktarda paranın yanı sıra, eski menajeri Toño Sanchís’in ona borçlu olduğu miktarı da dile getirdi. Sanchís’in kendisinden 1,8 milyon euro çaldığını ve hala 500 bin euro ödenmediğini belirten Esteban, bu paranın kızı ve ailesi için çalışarak kazandığı birikimler olduğunu ifade etti. Bu maddi kaybına rağmen, televizyon dünyasında başarıya ulaşmanın onun için en önemli faktör olduğunu vurguladı. Şu anda ise kazandığı miktarın geçmişe göre daha az olduğunu ancak hala yüksek oranda program teklifleri aldığını ifade etti.

İspanyol medya kaynaklarından "En Blau"ya göre, Esteban her programa katılımı için 900 euro gibi bir ücret kazanıyor. Ancak Esteban, bu bilgiyi doğrulamaktan kaçındı ve daha çok işinin eğlence ve izleyicilerle iletişim yönüne vurgu yaptı.

Aile Hayatına Dair İçten Açıklamalar

Televizyon yıldızı, özel hayatında da mutlu bir tablo çiziyor. Ambulans şoförü olan eşi Miguel Marcos ile ilişkisine dair detaylar paylaşan Esteban, tanışmalarının bir sağlık sorunuyla başladığını ve beş yıldır evli olduklarını belirtti. Esteban, eşiyle olan ilişkisinin, birçok insanın beklentilerini aşarak 12 yıl boyunca devam ettiğini gururla ifade etti. Televizyon dünyasının zorluklarına rağmen, aile desteğiyle dengede kalabildiğini belirten Esteban, medyadaki yolculuğunu sürdüreceğini belirtiyor.