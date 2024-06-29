Beleşçi gazetecilerin spa parasını kimin ödediği ortaya çıktı. Kese de olsaydınız bari

Siz hiç beş yıldızlı bir otelde beleş SPA yaptırdınız mı?

Ben değil beleş, parasıyla bile yaptırmadım.

SPA latince “Selus Per Aqua” cümlesinin baş harflerinden geliyor.

“Sudan Gelen Sağlık” anlamda.

Antik Roma'da zenginlerin en önemli terap ve masaj yöntemiydi.

Aromatik yağlar katılmış su ve taşlarla yapılan masajla rahatlıyorsunuz.

Uzmanlara göre SPA'nın en büyük faydası sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olması.

Terapi'den sonra tuvalet sorununun tamamen ortadan kalktığı söyleniyor.

SPA çağımızda da moda.

Ama çok pahalı.

"Arkadaş spor sayfasında SPA'nın ne işi var" diye sorduğunuzu biliyorum.

Açıklayayım.

Gazeteci Ahmet Ercanlar Almanya'ya götürülen beleşçi gazetecilerin SPA parasını bile federasyonun ödediğini iddia etti.

"Doğru mu, değil mi?" bilmiyorum.

Doğruysa sürpriz olmaz!

"Federasyonun parası deniz, yemeyen keriz" nasılsa.

Ahmet Ercanlar'ın bu iddiası doğruysa beleşçi gazetecilere bir önerim olacak.

Suya üç beş damla avanta, pardon lavanta yağı katın.

Uzmanlar lavantanın insanı sakinleştirdiğini ve kuzu gibi yaptığını belirtiyor.

Kuzu kuzu dinler, kuzu kuzu yazarsınız!