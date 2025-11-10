YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Aksaray 4. Olağan İl Kongresi, ATSO Konferans Salonu’nda büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Tek liste ile gidilen kongrede mevcut il başkanı Sercan Belgemen yeniden güven tazeleyerek İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı görevine seçildi.

Kongreye İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, İYİ Parti STK İşleri Başkanı Alper Akdoğan, ilçe başkanları, belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları yöneticileri, STK temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

“Bugün bir davaya, bir istiklale sahip çıkıyoruz!”

Sercan Belgemen kürsüye çıktığında salon adeta nefesini tuttu. Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Belgemen, demokrasi vurgusuyla başladığı konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün burada sadece bir kongre yapmıyoruz… Bugün bir davaya, bir inanca, bir istiklale sahip çıkıyoruz! Bu dava yalnız yürünmez. Bu yol, cesur insanların yoludur!”

TERÖR VE “YENİ BARIŞ SÜRECİ” TARTIŞMALARINA NET MESAJ

Belgemen konuşmasının en kritik yerinde tonunu sertleştirdi ve Türkiye gündemindeki “yeni çözüm süreci” tartışmalarına tepki gösterdi:

“Terör örgütüyle pazarlık yapılmaz! Terörist dağdan inmek istiyorsa silahını bırakır ve teslim olur! Türk devleti terörle masaya oturmaz! Onu ezer, bitirir!”

Ardından en sert cümlelerini kurarak salonu ayağa kaldırdı:

“Bugün birileri yeniden barış süreci diyorsa… Biz buradan Aksaray’dan haykırıyoruz: Eğer o ihanet masası yeniden kurulursa, o masayı yıkacak olan da bu millettir!”

EKONOMİ MESAJI: “Halkı fakirleştiren bu iktidardır!”

Sercan Belgemen, ülkedeki ekonomik yıkımın sorumlusunun siyasi iktidar olduğunu söyledi:

“Bugün millet geçim derdiyle boğuşuyor, enflasyon karşısında eziliyor! Sorumlusu refahı birkaç kişinin cebine aktaran bu iktidardır!”

Belgemen, İYİ Parti’nin çözümü olan tek siyasi güç olduğunu da vurguladı:

“Biz İYİ Parti olarak milletimize bu ekonomik buhrandan çıkış yolunu gösterecek tek partiyiz!”

“Yeniden adayım!”

Belgemen konuşmasının sonunda yeniden adaylığını şu sözlerle ilan etti:

“Ne koltuk derdimiz var, ne menfaat hesabımız… Davamız; milletin onuru, devletin bekasıdır! Bugün yeniden adayım! Yeniden bu millete hizmet etmeye hazırım!”

“Ne teslimiyet, ne korku! Biz İYİ Partiyiz!”

Sercan Belgemen konuşmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e vurgu yaparak noktaladı:

“Biz Atatürk’ün yolundan ayrılmayız! Ne barış süreci, ne taviz! Bu vatan pazarlık konusu değildir! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın İYİ Parti!”

KONGREDE TEK LİSTE, TEK ADAY, TEK MESAJ: DİMDİK DURUŞ!

Sercan Belgemen güçlü bir destekle yeniden İYİ Parti Aksaray İl Başkanı olurken, salonu dolduran partililer Belgemen’i ayakta alkışladı.

Aksaray’dan bugün verilen mesaj; NET, KESKİN ve YÜKSEK SESLE oldu:

“İYİ Parti, Türkiye’nin güvenliğinden ve Cumhuriyet’in değerlerinden asla taviz vermez!”