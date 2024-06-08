Belgesi olmayana ceza yağacak. Düğmeye basıldı.

Düzenleme: Kaynak: Milliyet
Belgesi olmayana ceza yağacak. Düğmeye basıldı.

Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı...Belgesiz emlakçıya ceza geliyor. İnternetteki emlak alım-satım platformlarındaki konut ilanlarıyla ilgili Bakanlık hareket geçti. Taşınmaz ilanının ilanı verene veya yakınına ait olmasi gerektiğin açıklayan Ticaret Bakanlığı acilen yetki belgesi alınması gerektiğini, aksi halde ceza uygulanacağını açıkladı

İnternetteki emlak alım-satım platformlarına konan ilanlardaki taşınmazların ilan verene veya yakınlarına ait olması gerektiğini belirten bakanlık, alım satım için acilen yetki belgesi alınması gerektiğini, aksi halde ceza uygulanacağını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı’nın geçen yıl yapılan düzenleme nedeniyle emlak alım-satım platformlarına konan ilanlarda yer alan taşınmazlarla ilgili kişilere ceza gelebileceğini açıkladı.

Konut ilanının, ilan veren üyeye veya yakınlarına ait olması gerektiğini kaydeden bakanlık, bu kapsamda ceza ile karşı karşıya kalınabileceğinin altını çizdi. Bu yıl konuna kadar yetki belgesi başvurularında deneyim şartı aranmayacak. Bakanlık, yetki belgesiz faaliyet gösteren emlak firmalarını uyardı. Bakanlık açıklamasında, ilan verirken sorunla karşı karşıya kalmamak için mesleki deneyim şartına ilişkin düzenlemeden faydalanması gerektiği kaydedildi. Bunun için de acilen yetki belgesi alınmasını tavsiye etti.

BAKANLIK YÖNETMELİĞİ NE DİYOR?

Çeşitli platformlarda ilana çıkan taşınmazın, ilan veren üyeye, birinci ve ikinci derece akrabalarına veya eşine ait olması gerektiği belirtilen yönetmeliğe göre, taşınmazın sahibi tarafından yetkilendirildiği ilanı yayımlanmadan önce doğrulanması gerekiyor.

Amaç, İnternetteki emlak ilanı platformlarında yer alan aldatıcı ve sahte ilanları engellemek…Düzenleme kötü niyetli kişilerin bu platformları kullanarak organize bir şekilde fiyat şişirmelerini ve spekülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla getirildi. Düzenlemeye uymayan ilan sitelerine, her bir aykırılık için 100 bin liraya kadar idari para cezası verilebiliyor. Yetkisiz faaliyet gösteren emlakçı ve internet sitelerinin kayıt altına alınması amacıyla yapılan düzenleme ise konut ticareti yapan emlak işletmelerinin, diğer tüm şartları taşımaları halinde mesleki deneyim şartı olmadan da yetki belgesi almasına olanak sağlıyor.

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