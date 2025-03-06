Ece Gürel bulundu! İlk görüntüler geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Ece Gürel sağ olarak bulundu.

3 gündür kayıp olan mimar Ece Gürel bulundu. Belgrad Ormanı'nda yapılan aramalar sonucunda Ece Gürel'in hayatta olduğu fakat hafif yaralı olduğu belirtildi.

İstanbul'da 36 yaşındaki Ece Gürel, Belgrad Ormanı'na gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

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DERE KENARINDA UYURKEN BULUNDU

Günlerdir Belgrad Ormanı'nda süren aramalar sonuç verdi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda Ece Güre bulundu. Ece Gürel'in orman içindeki bir dere kenarında uyur halde bulunduğu öğrenildi.

4 GÜNDÜR ARANIYORDU

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan 36 yaşındaki Ece Gürel'in yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama başlatılmıştı. İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yaparak Ece Gürel'a aramaya başlamıştı.

Ece Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, kaybolan kadının evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.

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