Belhanda son dakikada maça damga vurdu

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Belhanda son dakikada maça damga vurdu

Adana Demirspor'dan bedelsiz şekilde Katar ekibi Al-Shamal'ın yolunu tutan Younes Belhanda, sahaya çıktığı son 2 karşılaşmaya damga vurdu.

Yeni takımında santrfor pozisyonunda da zaman zaman görev alan Belhanda, Al-Duhail karşısında 1 gol-1 asistlik performans sergiledi. Karşılaşmayı Al-Shamal, 6-2'lik skorla kaybederken Belhanda'nın mücadelesi dikkat çekti.

Belhanda, Katar Ligi'nde oynanan son karşılaşmada ise galibiyeti getiren isim oldu. Maçta santrfor pozisyonunda oynayan Belhanda, 90+7. dakikada takımına deplasmanda 2-1'lik galibiyeti getiren golü attı.

Sahaya çıktığı son 2 maçta 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı veren Belhanda, ilerleyen yaşına son haftalardaki performansıyla beğeni topladı.

Belhanda, Al-Shamal formasıyla 23 maça çıktı. 34 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

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