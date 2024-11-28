Belhanda son dakikada maça damga vurdu

Yeni takımında santrfor pozisyonunda da zaman zaman görev alan Belhanda, Al-Duhail karşısında 1 gol-1 asistlik performans sergiledi. Karşılaşmayı Al-Shamal, 6-2'lik skorla kaybederken Belhanda'nın mücadelesi dikkat çekti.
Belhanda, Katar Ligi'nde oynanan son karşılaşmada ise galibiyeti getiren isim oldu. Maçta santrfor pozisyonunda oynayan Belhanda, 90+7. dakikada takımına deplasmanda 2-1'lik galibiyeti getiren golü attı.
Sahaya çıktığı son 2 maçta 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı veren Belhanda, ilerleyen yaşına son haftalardaki performansıyla beğeni topladı.
Belhanda, Al-Shamal formasıyla 23 maça çıktı. 34 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.