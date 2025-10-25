Son yılların popüler şarkıcılarından olan Edis Görgülü Harbiye'de sahne aldığı sırada zor anlar yaşadı. Ünlü şarkıcı dans ederken zaman zaman zorluk yaşadığı görüldü.

'Arıyorum', 'Martılar', 'Çok çok', 'Benim Ol', 'Sor' gibi dillere şarkıları ile sevilen Edis konser sırasında hastalığını ilk kez açıkladı.

Ünlü şarkıcı Edis, konserlerine kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde izleyici karşısına çıkan Edis sahnede dans ederken zor anlar yaşadı. Ünlü isim, ‘Martılar’ şarkısını söylerken, “Sizi görmek ne güzel. Oturmaya gelmediniz değil mi? Bilet paralarının hakkını verin. Kimseyi otururken görmek istemiyorum” dedi.

HASTALIĞINI İLK KEZ AÇIKLADI

Konser sırasında hayranlarıyla dertleşen ünlü şarkıcı bel fıtığı olduğunu ilk kez açıkladı. Dans ederken zaman zaman zorluk yaşayan Edis, Fıtık oldum, bel fıtığı oldum. Dans ediyorum ama bir yerde belim çıkacakmış gibi hissediyorum " ifadelerini kullandı.

BELİ BANTLI ŞEKİLDE SAHNE ALDI

Beli bantlı şekilde sahneye çıkan Edis bel fıtığı olduğunu söyledi.