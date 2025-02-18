Belindeki şişlikten yakayı ele verdi!

Kaynak: İHA
Belindeki şişlikten yakayı ele verdi!

Kırklareli Dereköy sınır kapısından çıkarak Bulgaristan'ın Malko Tarnovo gümrük kapısına gelen Türk vatandaşı, belindeki şişlikten yakayı ele verdi. Kemerinin altında yaklaşık 1 kilo 841 gram kaçak altın takılar ele geçirildi.

Yabancı plakalı binek araç ile Türkiye'den Romanya'ya gitmek üzere Malko Tarnovo Polis Karakolu'na gelen O.K. isimli Türk vatandaşı ve Rumen arkadaşı gümrük kontrol noktasında beyan edecekleri bir şeyleri olmadığını belirtti.

BELİNDEKİ ŞİŞKİNLİK ELE VERDİ

Gümrük muayenesi sırasında müfettişler, O.K. baş harfli yolcunun şahsi muayenesinde, belindeki elastik kemerin altında saklı sarı metal takı paketlerin içerisinde toplam net ağırlığı 1 kilo 841 gram olan altın küpe, yüzük, zincir, bilezik ve kolye bulunduğu tespit edildi.

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Olayla ilgili olarak Burgaz Bölge Savcılığı gözetiminde soruşturmayı yürüten gümrük müfettişi tarafından soruşturma öncesi soruşturma başlatıldı.

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