Belini kırmak deyimi ne anlama geliyor?

Belini kırmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; 3 anlamda kullanılır.

1- Birine şiddetli şekilde saldırmak veya dövmek.

2- Bir şeyi kötü duruma getirerek ya da zarar vererek işlevsiz hâle getirmek.

3- Bir işin en zor veya en zahmetli kısmını üstlenip tamamlamak ve böylece işin geri kalanını kolaylaştırmak veya tamamlamak.

"Belini kırmak" deyimi, genellikle üç ana anlamda kullanılır.

İlk olarak, bir kişiye karşı şiddetli bir şekilde saldırmak veya dövmek anlamına gelir.

İkinci olarak, bir nesneyi veya bir durumu kötü bir hâle getirerek ya da zarar vererek işlevsiz hâle getirmek olarak ifade edilir.

Üçüncü olarak ise, bir işin en zor veya zahmetli kısmını üstlenmek ve tamamlamak suretiyle geri kalan kısmını kolaylaştırmak veya tamamlamak anlamına gelir.

BELİNİ KIRMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Resmen hoca, bu sınavdan sonra verdiğim ödev teklifini kabul etmeyerek belimi kırdı, ben şimdi nasıl mezun olacağım?"