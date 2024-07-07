Belini kırmak deyimi ne anlama geliyor?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Belini kırmak deyimi ne anlama geliyor?

Belini kırmak deyimi ne anlama gelir? Belini kırmak deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Belini kırmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; 3 anlamda kullanılır.

1- Birine şiddetli şekilde saldırmak veya dövmek.

2- Bir şeyi kötü duruma getirerek ya da zarar vererek işlevsiz hâle getirmek.

3- Bir işin en zor veya en zahmetli kısmını üstlenip tamamlamak ve böylece işin geri kalanını kolaylaştırmak veya tamamlamak.

"Belini kırmak" deyimi, genellikle üç ana anlamda kullanılır.

İlk olarak, bir kişiye karşı şiddetli bir şekilde saldırmak veya dövmek anlamına gelir.

İkinci olarak, bir nesneyi veya bir durumu kötü bir hâle getirerek ya da zarar vererek işlevsiz hâle getirmek olarak ifade edilir.

Üçüncü olarak ise, bir işin en zor veya zahmetli kısmını üstlenmek ve tamamlamak suretiyle geri kalan kısmını kolaylaştırmak veya tamamlamak anlamına gelir.

BELİNİ KIRMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Resmen hoca, bu sınavdan sonra verdiğim ödev teklifini kabul etmeyerek belimi kırdı, ben şimdi nasıl mezun olacağım?"

Son Haberler
Kırıkkale'de binlerce yıllık mührün gizemi çözüldü. Üzerindeki yazı tüyler ürpertti Gündem
Kırıkkale'de binlerce yıllık mührün gizemi çözüldü. Üzerindeki yazı tüyler ürpertti
Uzmanı tarih verdi. Büyük yükseliş olacak Ekonomi
Uzmanı tarih verdi. Büyük yükseliş olacak
Emeklilikte beklenen düzenleme çıkıyor. Üçte birini devlet ödeyecek Ekonomi
Emeklilikte beklenen düzenleme çıkıyor. Üçte birini devlet ödeyecek
3 ilde ekmeğe zam Ekonomi
3 ilde ekmeğe zam
Öyle bir pankart açtılar ki. Montella buna ne diyeceksin bakalım Spor
Öyle bir pankart açtılar ki. Montella buna ne diyeceksin bakalım
Le Pen'in prensi zafere yürüyor. Yatırımlar meyvesini verdi Dünya
Le Pen'in prensi zafere yürüyor. Yatırımlar meyvesini verdi