Beliz adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Beliz isminin anlamını araştırıyor. Peki, Beliz ne demek? Beliz isminin anlamı nedir?

BELİZ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Beliz ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Sakin, uysal.

- Sağlıklı gül.

- Nişan, belirti.

- İşaret, iz, im.

BELİZ İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Beliz ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Beliz adını koymak caizdir.

BELİZ İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Beliz ismine sahip olanlar çok atak insanlardırlar. Olayların gidiş yönüne göre kara verip olayları yatıştırabilirler.

Yaşayarak öğrenmek hayat felsefeleridir; ancak bazı zamanlarda karar verme süreleri uzar ve başarısız olabilirler.

Oldukça dürüst ve hoşgörülü insanlardır.

Seyahat etmeye bayılırlar.